Aviso de última hora de Banco Santander: prohibido mirar a otro lado, mucho en juego
Banco Santander lanza una rotunda alerta que debes tomarte muy en serio si no quieres complicarte la vida
Banco Santander ha emitido una alerta importante dirigida a todos sus clientes. El motivo es una estafa que está poniendo nerviosos a muchos españoles. Nos referimos a un fraude cada vez más habitual y bancos como el Santander están avisando con rotundidad.
El fraude de acceso remoto es cada vez más frecuente. Y está claro que el peligro es real: perder tus datos o dinero está muy cerca si bajas la guardia. Pero desde Banco Santander te dan las claves para evitar problemas mayores con tu cuenta bancaria y el dinero que guardas en ella.
Mensaje urgente de Banco Santander: sospecha si te mandan hacer esto
La entidad ha advertido que los estafadores se hacen pasar por empleados del banco o empresas de confianza. Contactan por teléfono o mensaje y te acaban convenciendo de instalar una aplicación o programa.
Ese gesto, aparentemente inocente, les permite controlar tu dispositivo de forma remota. En ese instante, está en marcha la maquinaria del delito, acceden a tus contraseñas, datos bancarios y podrían vaciar tu cuenta sin que lo notes.
Es muy simple, y por eso es tan peligrosa. Primero, recibes un contacto que parece oficial. Luego te piden instalar algo, un archivo o app, con la excusa de ayudarte.
Pero en realidad, abres la puerta a alguien que manejará tu dispositivo desde lejos. En ese momento, el riesgo máximo se hace realidad: pueden hacer transferencias, robar datos, instalar malware… casi sin que te des cuenta.
El gesto que no debes hacer jamás
Nunca jamás descargues programas ni instales aplicaciones solicitadas por mensajes, llamadas o correos sospechosos. Bajo ningún concepto hagas este gesto. Banco Santander insiste: no solicitan contraseñas, PIN, códigos ni acceso remoto por estos canales, si te lo piden, es una señal clara de estafa en proceso.
Debes levantar las alertas si te llaman o escriben pidiendo que instales algo o te piden compartir datos que nunca se comunican por teléfono o mensaje. Te apremian para que actúes rápido o hay un tono de urgencia excesiva.
Es típico en estos fraudes generar alarma: “actúa ya o habrá consecuencias”, pueden advertirte. Ojo, esa urgencia es el gancho, no piques. La entidad te apoya claramente y si dudas, cuelga y contacta por canales oficiales: el número 915 123 123 o el correo phishing@gruposantander.es
