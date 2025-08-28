Bones notícies per als clients de Banco Sabadell que utilitzen targeta: això causa furor
Banc Sabadell ofereix la targeta perfecta als seus clients: si vols obtenir les millors condicions, estàs de sort
Banco Sabadell està d'enhorabona i els seus clients també. La creixent popularitat d'una targeta genera un gran aplaudiment entre els usuaris, que valoren la confiança, el compromís de Banco Sabadell i els beneficis clars que ofereix
La targeta Classic és, abans que res, una targeta de crèdit senzilla i accessible, que permet pagar les teves compres de manera còmoda. Pots abonar el total a final de mes sense despeses afegides, o fraccionar-les en terminis de 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesos. I tot amb un tipus d'interès d'aproximadament el 18 % nominal i una TAE del 19,54 %
La targeta de crèdit de Banco Sabadell que tothom vol: no perdis detall
També compta amb l'opció revolving, que permet pagar un percentatge o una quota fixa cada mes, però amb cost extra. Una de les raons per les quals aquesta targeta genera eufòria és que és gratuïta si tens un compte Sabadell (com Compte Sabadell, Compte Online Sabadell o Premium). No hi ha comissions d'emissió ni de manteniment
Això la converteix en una opció imperdible per a qui busca una targeta pràctica sense sorpreses ni quotes amagades. El nivell de seguretat també és un motiu d'orgull per a Banco Sabadell i de tranquil·litat per als seus clients. La targeta Classic incorpora doble factor d'autenticació, reduint el risc de frau i permet reportar qualsevol ús no autoritzat des de l'app per recuperar els diners
La targeta Classic és la més atractiva i fàcil de gestionar de Banco Sabadell
A això s'hi sumen assegurances gratuïtes que sorprenen gratament els usuaris. La targeta Classic inclou una assegurança per accidents de viatge en transport públic amb cobertura de fins a 120 000 € i una altra per a accidents quotidians de fins a 6.000 €. Són detalls que mostren el compromís de Banco Sabadell per donar un plus de protecció sense cost addicional
A més, pots utilitzar la teva Classic sense contacte (contactless) i amb el teu mòbil (Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay). Gaudeix de retirades gratuïtes a dèbit en caixers del banc i de la xarxa EURO 6000 des de 60 euros. Aquesta accessibilitat i llibertat d'ús és un altre motiu de satisfacció per als qui la fan servir
Com aconseguir aquesta targeta de Banco Sabadell?
És molt senzill: pots sol·licitar-la des de la teva àrea de client a la web o l'app de Banco Sabadell. També és possible fer-ho anant a una oficina. Després de l'aprovació, t'envien la targeta física a casa teva i, en pocs passos, ja està llesta per utilitzar
Per aprofitar-la al màxim, et recomano alguns consells útils sobre la targeta Classic. Primer, paga sempre a final de mes si pots: així evites interessos. A més, si necessites utilitzar el finançament, fracciona només les compres que realment necessitis i revisa la TAE per entendre el cost real
Alhora, activa els pagaments mòbils i contactless per gaudir de més comoditat i control. I finalment, revisa les cobertures de les assegurances incloses: en un viatge o en el teu dia a dia, et poden ser molt útils
