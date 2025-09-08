Banco Sabadell lanza un aviso urgente a todos los que usan efectivo: deben saberlo

En los últimos años, la forma de relacionarnos con las entidades bancarias ha cambiado por completo. Cada vez usamos más el teléfono móvil para pagar, consultar movimientos o incluso firmar operaciones importantes. Eso ha provocado que muchas personas apenas lleven ya la tarjeta bancaria encima y el Banco Sabadell es consciente de ello.

El efectivo, sin embargo, sigue siendo necesario en muchos momentos de la vida diaria. Desde un pequeño pago en metálico hasta emergencias en las que no hay cobertura digital, llevar dinero en el bolsillo sigue siendo imprescindible. Pero, ¿qué pasa si olvidamos la tarjeta en casa? El Banco Sabadell ha lanzado un aviso a sus clientes recordando que existe una solución sencilla para estos casos.

Banco Sabadell brinda una solución a sus clientes

Banco Sabadell ha publicado un mensaje en su perfil oficial de X —antes Twitter— dirigido a todos sus clientes. En él recuerda que es posible sacar dinero en cajeros de la entidad, aunque no se lleve la tarjeta encima. El servicio se llama Instant Money y está disponible directamente desde la aplicación móvil del banco.

Con este sistema, retirar dinero en efectivo se convierte en un proceso rápido y sencillo. Solo es necesario acceder a la app, elegir la tarjeta vinculada y seleccionar la opción de sacar dinero sin necesidad de usar plástico. El cajero dispensará el importe cuando se introduzca el código que llega por SMS.

La ventaja es clara: se puede usar tanto para uno mismo como para enviar dinero a otra persona. El receptor no necesita ser cliente de Banco Sabadell ni disponer de tarjeta, basta con el código proporcionado. Esto convierte a Instant Money en una alternativa práctica y segura.

Un procedimiento muy sencillo

El procedimiento es intuitivo y no requiere conocimientos técnicos. Primero, desde la sección “Operar” en la Cuenta Online Sabadell, se selecciona “Enviar dinero” y la opción “Saca dinero con Instant Money”. En otras cuentas se accede desde “Posición global” y “Sacar dinero”.

A continuación, se elige la tarjeta asociada. Después, se introduce el importe y se decide quién recogerá el efectivo. Puede hacerlo el propio titular o cualquier persona cuyo número de teléfono se haya introducido en la operación.

Finalmente, se recibe un código por SMS que se introduce en el cajero automático. Con este paso, y tras la firma digital en la app, la operación queda confirmada y el dinero puede retirarse al instante.

Esta función resulta práctica en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, si olvidamos la tarjeta en casa y necesitamos efectivo de inmediato. También si la tarjeta se ha deteriorado o aún no ha llegado la nueva tras solicitar un reemplazo.

Además, es una buena opción para enviar dinero de manera rápida a familiares o amigos. Incluso en casos de pérdida o robo de la tarjeta, permite no quedarse sin acceso al efectivo. La digitalización bancaria hace que todo el proceso sea más cómodo y seguro.

Banco Sabadell recuerda con este aviso que no siempre es necesario depender de la tarjeta física. Con herramientas como Instant Money, sacar dinero sin tarjeta es posible en cualquier cajero del banco, de forma ágil, sencilla y confiable.