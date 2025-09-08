Banc Sabadell llança un avís urgent a tots els que fan servir efectiu: ho han de saber
Banc Sabadell adverteix els clients que encara utilitzen efectiu sobre una mesura clau que pot canviar la seva manera de treure diners
En els últims anys, la manera de relacionar-nos amb les entitats bancàries ha canviat completament. Cada vegada fem servir més el telèfon mòbil per pagar, consultar moviments o fins i tot signar operacions importants. Això ha provocat que moltes persones gairebé ja no portin la targeta bancària a sobre i el Banc Sabadell n'és conscient.
L'efectiu, però, continua sent necessari en molts moments de la vida diària. Des d'un petit pagament en metàl·lic fins a emergències en què no hi ha cobertura digital, portar diners a la butxaca continua sent imprescindible. Però, què passa si oblidem la targeta a casa? El Banc Sabadell ha llançat un avís als seus clients recordant que existeix una solució senzilla per a aquests casos.
Banc Sabadell ofereix una solució als seus clients
Banc Sabadell ha publicat un missatge al seu perfil oficial de X —abans Twitter— adreçat a tots els seus clients. Hi recorda que és possible treure diners als caixers de l'entitat, encara que no es porti la targeta a sobre. El servei es diu Instant Money i està disponible directament des de l'aplicació mòbil del banc.
Amb aquest sistema, retirar diners en efectiu es converteix en un procés ràpid i senzill. Només cal accedir a l'app, triar la targeta vinculada i seleccionar l'opció de treure diners sense necessitat d'utilitzar plàstic. El caixer dispensarà l'import quan s'introdueixi el codi que arriba per SMS.
L'avantatge és clar: es pot usar tant per a un mateix com per enviar diners a una altra persona. El receptor no necessita ser client de Banc Sabadell ni disposar de targeta, n'hi ha prou amb el codi proporcionat. Això converteix Instant Money en una alternativa pràctica i segura.
Un procediment molt senzill
El procediment és intuïtiu i no requereix coneixements tècnics. Primer, des de la secció “Operar” al Compte Online Sabadell, se selecciona “Enviar diners” i l'opció “Treu diners amb Instant Money”. En altres comptes s'hi accedeix des de “Posició global” i “Treure diners”.
A continuació, es tria la targeta associada. Després, s'introdueix l'import i es decideix qui recollirà l'efectiu. Ho pot fer el mateix titular o qualsevol persona el número de telèfon de la qual s'hagi introduït a l'operació.
Finalment, es rep un codi per SMS que s'introdueix al caixer automàtic. Amb aquest pas, i després de la signatura digital a l'app, l'operació queda confirmada i els diners es poden retirar a l'instant.
Aquesta funció resulta pràctica en moltes situacions quotidianes. Per exemple, si oblidem la targeta a casa i necessitem efectiu de seguida. També si la targeta s'ha deteriorat o encara no ha arribat la nova després de sol·licitar un reemplaçament.
A més, és una bona opció per enviar diners de manera ràpida a familiars o amics. Fins i tot en casos de pèrdua o robatori de la targeta, permet no quedar-se sense accés a l'efectiu. La digitalització bancària fa que tot el procés sigui més còmode i segur.
Banc Sabadell recorda amb aquest avís que no sempre cal dependre de la targeta física. Amb eines com Instant Money, treure diners sense targeta és possible a qualsevol caixer del banc, de manera àgil, senzilla i fiable.
Més notícies: