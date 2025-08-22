Aviso de última hora de BBVA a los que pagan con tarjeta: te lo ponen en bandeja

BBVA ha lanzado un aviso importante para clientes que usan tarjeta de crédito. Es un mensaje que debes conocer si quieres evitar sorpresas desagradables. Primero, BBVA recuerda un detalle que muchos ignoran.

La mayoría de tarjetas tienen un límite de pagos por defecto, según tu perfil financiero, historial y capacidad económica. Si alcanzas ese límite, tu pago puede ser rechazado sin aviso previo, justo en una tienda o restaurante en el extranjero. Es un control de seguridad, pero puede pillarte desprevenido si no estás al tanto.

BBVA lo deja claro: si viajas al extranjero, cuidado con tu tarjeta

Además, hay otro dato esencial: si viajas fuera de la Zona Euro, lo más probable es que tu banco cobre comisiones por cambiar moneda o retirar efectivo. Estas costarán más cuando pagan con tarjeta en otra divisa. La comisión habitual puede ser del 3 % por cambio de moneda, y en cajeros se añade otra por el tipo de cambio.

Pero BBVA ofrece una solución: el Pack Viajes. Con este servicio, puedes pagar una cuota mensual para que te devuelvan automáticamente las comisiones del mismo día. Si lo activas desde la app, podrás ver tus movimientos y las devoluciones en la misma jornada.

Muchas opciones de BBVA: toma nota

También hay una opción para jóvenes. Si tienes entre 18 y 29 años y abres la Cuenta Online Sin Comisiones, puedes acceder al Pack Viajes sin coste hasta cumplir los 30. Así puedes evitar estas comisiones sin pagar nada extra.

El aviso de BBVA es importante y debes saberlo antes de viajar. Para empezar, cúbrete frente al límite de tu tarjeta y revisa cuánto puedes pagar al día o al mes. Además, si vas fuera de la zona euro, ten en cuenta las comisiones por cambio y retiros.

No te preocupes por los cargos extra

La solución clara: contrata el Pack Viajes desde la app y así no te preocupas por cargos extra. Y si eres menor de 30, puedes beneficiarte sin coste. Con todo, este aviso de BBVA es clave para evitar contratiempos y frustraciones cuando te dispones a viajar al extranjero.

Tener tu tarjeta bloqueada o tener cargos inesperados por comisiones puede arruinar un viaje. Saberlo antes te permite estar preparado, tomar medidas sencillas y disfrutar sin preocupaciones de ese viaje de placer tan deseado.