Avís d'última hora de BBVA als qui paguen amb targeta: t'ho posen en safata
BBVA llança un missatge important de cara als clients que fan servir la seva targeta de crèdit en certes circumstàncies
BBVA ha llançat un avís important per a clients que fan servir targeta de crèdit. És un missatge que has de conèixer si vols evitar sorpreses desagradables. Primer, BBVA recorda un detall que molts ignoren.
La majoria de targetes tenen un límit de pagament per defecte, segons el teu perfil financer, historial i capacitat econòmica. Si arribes a aquest límit, el teu pagament pot ser rebutjat sense avís previ, just en una botiga o restaurant a l'estranger. És un control de seguretat, però et pot agafar desprevingut si no n'estàs al cas.
BBVA ho deixa clar: si viatges a l'estranger, compte amb la teva targeta
A més, hi ha una altra dada essencial: si viatges fora de la Zona Euro, el més probable és que el teu banc cobri comissions per canviar moneda o retirar efectiu. Aquestes costaran més quan pagues amb targeta en una altra divisa. La comissió habitual pot ser del 3 % pel canvi de moneda, i als caixers s'hi afegeix una altra pel tipus de canvi.
Però BBVA ofereix una solució: el Pack Viatges. Amb aquest servei, pots pagar una quota mensual perquè et tornin automàticament les comissions del mateix dia. Si l'actives des de l'app, podràs veure els teus moviments i les devolucions en la mateixa jornada.
Moltes opcions de BBVA: pren nota
També hi ha una opció per a joves. Si tens entre 18 i 29 anys i obres el Compte Online Sense Comissions, pots accedir al Pack Viatges sense cost fins a complir els 30. Així pots evitar aquestes comissions sense pagar res extra.
L'avís de BBVA és important i ho has de saber abans de viatjar. Per començar, cobreix-te davant el límit de la teva targeta i revisa quant pots pagar al dia o al mes. A més, si vas fora de la zona euro, tingues en compte les comissions pel canvi i les retirades.
No et preocupis pels càrrecs extra
La solució clara: contracta el Pack Viatges des de l'app i així no et preocupis pels càrrecs extra. I si ets menor de 30, pots beneficiar-te'n sense cost. Amb tot, aquest avís de BBVA és clau per evitar contratemps i frustracions quan et disposes a viatjar a l'estranger.
Tenir la teva targeta bloquejada o tenir càrrecs inesperats per comissions pot arruïnar un viatge. Saber-ho abans et permet estar preparat, prendre mesures senzilles i gaudir sense preocupacions d'aquest viatge de plaer tan desitjat.
