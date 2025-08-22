Es oficial: Banco Santander saca una gran sonrisa a estos españoles, mira tu cuenta

El Banco Santander vuelve a ser protagonista en España y, una vez más, lo hace para arrancar una sonrisa a miles de sus clientes. La entidad ha confirmado que adelantará el pago de un importante abono.

Hoy, viernes 22 de agosto, muchos jubilados podrán ya mirar su cuenta y ver reflejado el ingreso. Una noticia que ha generado alegría y satisfacción, porque supone un alivio económico en plena recta final del verano.

Excelente noticia para miles de clientes de Banco Santander

El compromiso del Banco Santander con los pensionistas no es nuevo. Desde hace meses, la entidad ha marcado la diferencia frente a otros bancos adelantando el abono de estas prestaciones.

Mientras que la mayoría de entidades suelen realizar el ingreso entre el 24 y 25 de cada mes, Santander mantiene la costumbre de pagarlas antes, lo que se traduce en tranquilidad y organización para sus clientes.

Hoy, Banco Santander abona la pensión de septiembre

Este adelanto del pago de las pensiones correspondiente a septiembre permite a los beneficiarios contar con el dinero varios días antes que en otros bancos. Así, pueden planificar gastos, hacer frente a recibos o incluso permitirse algún capricho tras semanas en las que el presupuesto puede haberse ajustado demasiado.

Este viernes, miles de personas podrán respirar más tranquilas sabiendo que su pensión está ya disponible. Por el contrario, otras entidades financieras como CaixaBank realizará el pago el 24 de agosto. Además, BBVA, Banco Sabadell, ABANCA, ING, Ibercaja y Laboral Kutxa harán lo propio el 25 de agosto y PiBank el 1 de septiembre.

Enorme alegría y sensación de seguridad

Esa diferencia de días es valorada como un auténtico beneficio por los clientes de Santander, que cada mes muestran su satisfacción. El ingreso adelantado es mucho más que un simple movimiento contable.

Supone confianza, fidelidad y también un gesto que demuestra la cercanía del banco con un colectivo muy sensible a los cambios económicos. En un momento en el que todo está marcado por la inflación y la subida de precios, poder disponer del dinero antes se traduce en alegría y también en una sensación de seguridad.

La entidad demuestra así que no se trata solo de números, sino de estar al lado de quienes más lo necesitan. Y ese detalle, aunque parezca pequeño, es uno de los motivos por los que tantos pensionistas confían en esta entidad mes tras mes.