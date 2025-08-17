Aplauso mayúsculo a Banco Santander tras lo último sobre sus tarjetas: no lo dudes

Banco Santander ha vuelto a sorprender con una gran noticia que hace que aplaudamos con mayúscula. Su filial Openbank ha lanzado novedades muy interesantes sobre una tarjeta y el mensaje no puede ser más atractivo para quienes buscan ventajas reales.

Openbank, perteneciente a Banco Santander, ha anunciado una promoción muy llamativa. Estamos hablando de hacer un gesto concreto sobre la tarjeta Open Credit antes del 22 de agosto.

Anuncio especial de Banco Santander sobre Openbank y la tarjeta Open Credit

Si la contratas hasta ese día y la usas para gastar al menos 600 €, recibirás 30 € de regalo en tu cuenta. Solo tienes que darte de alta con el código especial OPENCREDIT25 y cumplir con el uso requerido entre el 10 de junio y el 19 de septiembre. Así, el banco aprovecha el buen momento del verano para premiar a sus clientes con beneficios claros.

Los viajeros frecuentes tienen razones para celebrar. La tarjeta Open Credit es gratuita y no cobra comisiones si domicilias tu nómina y la usas al menos una vez al mes. Además, puedes activar unos beneficios de viaje por solo 2,99 € al mes, con cinco retiradas gratuitas en cajeros de todo el mundo y seguros de asistencia en viaje y accidentes.

¿Por qué deberías obtener esta tarjeta hoy mismo?

Si estás pensando en viajar, esta tarjeta es perfecta. Es gratis, ofrece flexibilidad de pago, cubre tus compras con seguros útiles, y te permite sacar efectivo sin comisiones en muchos más lugares.

Ahora, además, la promoción de 30 € de regalo es un empujón extra para actuar ya. No solo disfrutas de beneficios de viaje, sino también de un bono económico que reduce tus gastos en tus compras de verano. Es una oportunidad muy atractiva que no conviene dejar pasar.

Condiciones de la tarjeta Open Credit

La tarjeta Open Credit no tiene comisiones de emisión ni de renovación si cumples con las condiciones básicas, como domiciliación de nómina y al menos un uso mensual. Ofrece distintas formas de pago: puedes pagar todo al mes siguiente sin intereses (0 % TIN y 0 % TAE). Y aplazar compras de 30 € en adelante en plazos de 2 a 36 meses con un TAE de 14,93 % (TIN 14 %).

También permite pagos aplazados estilo “revolving” con cuota fija o variable, con TIN anual del 18 % (TAE 19,56 %). Además, tienes alertas por SMS, sistema seguro de comercio electrónico y seguros de accidentes y viajes.

Otros detalles que encantan a sus clientes

Los usuarios destacan varias cosas positivas: la tarjeta permite financiar hasta 6.000 € de crédito, ofrecen un seguro de accidentes y asistencia en transporte público, acceso a descuentos en plataformas como Booking, Wible, Cinesa o Club Vips, con ofertas actualizadas cada semana.

También hay opciones de pago sin intereses al mes si lo necesitas como emergencia. Los viajeros en foros comentan que al usar la tarjeta monedero o las opciones de viaje, consiguen tipos de cambio más favorables y mayor seguridad.