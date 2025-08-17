Aplaudiment majúscul al Banco Santander després de l’últim sobre les seves targetes
Banc Santander fa contents milers d'espanyols amb aquesta promoció que ja està donant molt de què parlar
Banc Santander ha tornat a sorprendre amb una gran notícia que fa que aplaudim amb majúscules. La seva filial Openbank ha llançat novetats molt interessants sobre una targeta i el missatge no pot ser més atractiu per a qui cerca avantatges reals.
Openbank, pertanyent a Banc Santander, ha anunciat una promoció molt cridanera. Parlem de fer un gest concret sobre la targeta Open Credit abans del 22 d'agost.
Anunci especial de Banc Santander sobre Openbank i la targeta Open Credit
Si la contractes fins aquell dia i la fas servir per gastar almenys 600 €, rebràs 30 € de regal al teu compte. Només t'has de donar d'alta amb el codi especial OPENCREDIT25 i complir amb l'ús requerit entre el 10 de juny i el 19 de setembre. Així, el banc aprofita el bon moment de l'estiu per premiar els seus clients amb beneficis clars.
Els viatgers freqüents tenen motius per celebrar. La targeta Open Credit és gratuïta i no cobra comissions si domicilies la teva nòmina i la utilitzes almenys un cop al mes. A més, pots activar uns beneficis de viatge per només 2,99 € al mes, amb cinc retirades gratuïtes en caixers d'arreu del món i assegurances d'assistència en viatge i accidents.
Per què hauries d'obtenir aquesta targeta avui mateix?
Si estàs pensant a viatjar, aquesta targeta és perfecta. És gratuïta, ofereix flexibilitat de pagament, cobreix les teves compres amb assegurances útils, i et permet treure efectiu sense comissions a molts més llocs.
Ara, a més, la promoció de 30 € de regal és un impuls extra per actuar ja. No només gaudeixes de beneficis de viatge, sinó també d'un bo econòmic que redueix les teves despeses en les teves compres d'estiu. És una oportunitat molt atractiva que no convé deixar passar.
Condicions de la targeta Open Credit
La targeta Open Credit no té comissions d'emissió ni de renovació si compleixes amb les condicions bàsiques, com la domiciliació de nòmina i almenys un ús mensual. Ofereix diferents formes de pagament: pots pagar-ho tot el mes següent sense interessos (0 % TIN i 0 % TAE). I ajornar compres de 30 € en endavant en terminis de 2 a 36 mesos amb una TAE del 14,93 % (TIN 14 %).
També permet pagaments ajornats estil “revolving” amb quota fixa o variable, amb TIN anual del 18 % (TAE 19,56 %). A més, tens alertes per SMS, sistema segur de comerç electrònic i assegurances d'accidents i viatges.
Altres detalls que encanten als seus clients
Els usuaris destaquen diverses coses positives: la targeta permet finançar fins a 6.000 € de crèdit, ofereixen una assegurança d'accidents i assistència en transport públic, accés a descomptes en plataformes com Booking, Wible, Cinesa o Club Vips, amb ofertes actualitzades cada setmana.
També hi ha opcions de pagament sense interessos al mes si ho necessites com a emergència. Els viatgers en fòrums comenten que en utilitzar la targeta moneder o les opcions de viatge, aconsegueixen tipus de canvi més favorables i més seguretat.
