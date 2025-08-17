Logo e-noticies.es
Hombre sonriente con camisa azul y maleta, logo de BBVA y mano sosteniendo billetes de euro.
Muchos clientes de BBVA aún no son conscientes de este chollo | Camara Mimagephotography, BBVA
ECONOMÍA

Golpe de efecto de BBVA: miles de clientes ya se frotan las manos, qué locura

BBVA tiene una cuenta que te encantará por sus condiciones: puedes llevarte un buen pellizco si haces esto

por

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha lanzado una oferta que está generando muchísimo ruido y miles de clientes ya se frotan las manos. Todo gira alrededor de su cuenta más atractiva. Si la abres ahora, puedes llevarte un suculento regalo. 

La oferta se basa en una sencilla idea. Abres la Cuenta Online Sin Comisiones como nuevo cliente, introduces el código PLAN760, y a empezar a sumar bonificaciones mes a mes. Son 12 mensualidades con cuatro formas de ganar: domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 € es la primera de ellas.

Gran promoción de BBVA: así puedes llevarte hasta 760 euros

Si recibes una nómina o pensión de al menos 800 €, obtienes 33,33 € brutos al mes (400 € al año). Al domiciliar algún recibo (luz, gas, internet…), puedes sumar hasta 10 € al mes (120 € anuales).

Montaje de fotos de un hombre mirando su teléfono frente a una sucursal de BBVA.

BBVA te lo pone así de fácil para llevarte este dinero | Camara Google Maps, es.e-noticies.cat, Getty Images Signature de ilkersener

Con tu tarjeta Aqua de débito consigues hasta 10 € al mes (120 € al año). Y si haces Bizum, puedes recibir otros 10 € al mes (120 € al año). Sumando todo, llegan a ser esos 760 € brutos en un año.

Comodidad, seguridad y cero complicaciones

Y lo mejor es que la promoción no tiene permanencia ni penalizaciones. Si un mes no cumples con alguna condición, simplemente no recibes esa parte. Pero al mes siguiente que la cumplas, vuelves a empezar a sumar, cada bonificación es independiente y se acumula.

Además, la Cuenta Online Sin Comisiones no tiene comisiones ni mantenimiento. Incluye tarjeta Aqua, transferencias y retiradas en cajeros BBVA sin coste, app fácil de usar, Bizum y todas esas facilidades modernas. Es una cuenta pensada para el cliente digital que quiere comodidad, seguridad y cero complicaciones.

No deberías pensártelo más: acaba el mes que viene

Primero, porque el plazo para conseguir estas bonificaciones vence el 30 de septiembre de 2025, y aún faltan meses para que te quedes fuera si lo dejas pasar. También porque conseguir hasta 760 € por hacer lo que ya haces es una oportunidad difícil de superar.

Una mujer sorprendida con los dedos apuntando hacia arriba frente a una sucursal de BBVA.

BBVA ha dejado sin palabras a sus clientes | Camara Dean Drobot, BBVA

No necesitas cambiar tus hábitos, solo usar la cuenta como lo harías con tu banco de toda la vida. Además, no hay letra pequeña: sin permanencia, sin condiciones extra, y las bonificaciones se aplican mes a mes.

BBVA ha dado un golpe de efecto con esta promoción. Si abres ya tu Cuenta Online Sin Comisiones, con el código citado, puedes acceder a flexibilidad, seguridad, bonificaciones reales y un refuerzo económico significativo durante un año. 

