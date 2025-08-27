Vinicius, sin escapatoria: su foto en Ibiza que confirma lo que todos estaban pensando

Vinicius ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas, y no precisamente por su regreso a los entrenamientos del Real Madrid. Una imagen tomada durante sus vacaciones en Ibiza ha confirmado lo que muchos sospechaban. El jugador brasileño ha protagonizado un momento que está dando de qué hablar dentro y fuera del vestuario blanco.

La fotografía en cuestión ha sido publicada por Semana, y ha mostrado a Vinicius en una actitud muy cercana con una misteriosa mujer rubia. La escena no ha pasado desapercibida, ya que ambos han estado en un yate disfrutando del sol, del mar y, sobre todo, de una notable y evidente complicidad. Según la publicación, no han faltado los gestos cariñosos, las miradas intensas y hasta besos, lo que hace pensar que entre ellos hay algo más que una amistad.

Esta aparición ha coincidido justo antes del regreso del brasileño a la disciplina del Real Madrid, que ya ha iniciado su pretemporada. Mientras sus compañeros se preparaban para afrontar una exigente campaña, Vinicius ha apurado hasta el último momento sus vacaciones. Ibiza ha sido uno de los destinos elegidos, tras pasar por Río de Janeiro y São Paulo, donde también ha protagonizado momentos públicos muy comentados.

El verano de Vinicius termina con rumores que eclipsan su regreso al Real Madrid

Antes de su escapada ibicenca, Vinicius había presentado su figura de cera en Brasil y había participado en la boda de Éder Militão. En todos esos actos ha mantenido una imagen impecable, pero esta nueva aparición más personal ha abierto una nueva línea de debate. Muchos seguidores se preguntan quién es la joven que lo ha acompañado y si esta relación podría afectar de alguna forma su concentración de cara a la temporada.

El Real Madrid ya ha arrancado la Liga con una victoria frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso ha contado con Vinicius como una de sus grandes armas ofensivas, y el brasileño ha cumplido con las expectativas. Sin embargo, este tipo de apariciones fuera del campo han generado un ruido mediático que, aunque habitual en estrellas de su calibre, no deja de tener cierto impacto.

La vida privada de Vinicius, más expuesta que nunca

Lo cierto es que el brasileño ha aprovechado el verano al máximo, combinando compromisos profesionales con momentos de puro descanso. Y entre todos ellos, este encuentro en Ibiza ha sido el que más atención ha captado por lo que representa. No es la primera vez que se le relaciona con alguna influencer o modelo, pero esta vez las imágenes hablan por sí solas.

Ahora, con el inicio de temporada, queda por ver si esta misteriosa compañía se convierte en algo más estable o si ha sido simplemente una historia de verano. Lo que sí ha quedado claro es que Vinicius, esta vez, no tiene escapatoria, las fotos lo han dicho todo y su vida privada vuelve a ser noticia