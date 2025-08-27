Nos colamos en la mansión de Fernando Alonso y descubrimos que guarda algo increíble

La casa de Fernando Alonso siempre ha despertado curiosidad, y no es para menos. El piloto asturiano no solo ha brillado en los circuitos de Fórmula 1, sino que también ha sabido rodearse de auténticos lujos en su vida privada, con comodidades muy exclusivas. Nos hemos colado en su espectacular mansión y lo que hemos encontrado dentro ha sorprendido incluso a los más fieles seguidores del campeón.

El secreto mejor guardado de la casa de Fernando Alonso finalmente ha salido a la luz y confirma que el piloto no ha dejado de lado sus raíces. En su finca privada, el asturiano ha mandado construir una pista de karts en la que se entrena y se divierte en su tiempo libre. Este rincón, que forma parte de un hogar valorado en unos 10 millones de euros, demuestra que su pasión por el motor va mucho más allá de la Fórmula 1.

La propiedad, situada en Oviedo, es el lugar perfecto al que Alonso regresa cuando necesita desconectar de la presión de los circuitos. El piloto adquirió esta en los años en los que estaba casado con Raquel del Rosario, pagando en aquel momento cinco millones de euros. Con el tiempo, las reformas y mejoras han duplicado su valor, ya que incluye instalaciones únicas pensadas exclusivamente para él.

Pasiones, lujo y privacidad: así es la exclusiva mansión de Fernando Alonso

Entre estas modificaciones, destaca una cancha de golf, otro de los hobbies más conocidos de Alonso. El español siempre ha mostrado interés por este deporte y ahora dispone de un campo propio en su jardín. El espacio ha sido diseñado para que pueda practicar sin salir de casa y mantenerse en forma tanto física como mentalmente.

Sin embargo, la verdadera joya no es solo su pista de karts o su campo de golf. Alonso también ha reservado un espacio para los coches clásicos. En una zona especial de la finca, el piloto ha creado un museo personal donde guarda auténticas piezas de colección, vehículos antiguos y modelos que han marcado la historia del automovilismo.

A todas estas instalaciones se suman lujos propios de una construcción de su nivel. La mansión cuenta con piscina, spa, sala de cine privada y dormitorios que destacan por su comodidad y estilo, propios de una vivienda de lujo. Además, la finca está rodeada de árboles, lo que le otorga privacidad y un entorno natural privilegiado.

Fernando Alonso encuentra paz en sus residencias, lejos de la pista

Aunque esta mansión en Oviedo sea un verdadero paraíso, no es donde Alonso pasa la mayor parte de su tiempo libre. Entre sus propiedades, la favorita del piloto está en Mónaco, un lugar que escogió por su amor al mar y la calidad de vida que ofrece el principado. Además, posee una residencia en Lugano, Suiza, frente a un lago, donde también disfruta de la tranquilidad y la naturaleza.

La vida de Fernando Alonso es mucho más que velocidad y circuitos. Su vivienda refleja su multifacética personalidad, donde el lujo, el deporte y el descanso se unen en perfecta armonía. La pista de karts privada, el museo y las otras comodidades confirman que el piloto siempre busca estar conectado con sus pasiones, incluso fuera de las pistas de Fórmula 1.

