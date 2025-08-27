Vinicius, sense escapatòria: la foto a Eivissa que confirma el que tots pensaven
Una foto del futbolista Vinícius a Eivissa torna a posar al centre de l'atenció la seva vida privada
Vinicius ha tornat a estar al centre de totes les mirades, i no precisament pel seu retorn als entrenaments del Real Madrid. Una imatge presa durant les seves vacances a Eivissa ha confirmat el que molts sospitaven. El jugador brasiler ha protagonitzat un moment que està donant de què parlar dins i fora del vestidor blanc.
La fotografia en qüestió ha estat publicada per Semana, i ha mostrat Vinicius en una actitud molt propera amb una misteriosa dona rossa. L'escena no ha passat desapercebuda, ja que tots dos han estat en un iot gaudint del sol, del mar i, sobretot, d'una notable i evident complicitat. Segons la publicació, no han faltat els gestos afectuosos, les mirades intenses i fins i tot petons, cosa que fa pensar que entre ells hi ha quelcom més que una amistat.
Aquesta aparició ha coincidit just abans del retorn del brasiler a la disciplina del Real Madrid, que ja ha iniciat la seva pretemporada. Mentre els seus companys es preparaven per afrontar una exigent campanya, Vinicius ha aprofitat al màxim fins a l'últim moment les seves vacances. Eivissa ha estat un dels destins escollits, després de passar per Rio de Janeiro i São Paulo, on també ha protagonitzat moments públics molt comentats.
L'estiu de Vinicius acaba amb rumors que eclipsen el seu retorn al Real Madrid
Abans de la seva escapada eivissenca, Vinicius havia presentat la seva figura de cera al Brasil i havia participat en el casament d'Éder Militão. En tots aquests actes ha mantingut una imatge impecable, però aquesta nova aparició més personal ha obert una nova línia de debat. Molts seguidors es pregunten qui és la jove que l'ha acompanyat i si aquesta relació podria afectar d'alguna manera la seva concentració de cara a la temporada.
El Real Madrid ja ha arrencat la Lliga amb una victòria davant Osasuna al Santiago Bernabéu. Xabi Alonso ha comptat amb Vinicius com una de les seves grans armes ofensives, i el brasiler ha complert amb les expectatives. Tanmateix, aquest tipus d'aparicions fora del camp han generat un soroll mediàtic que, tot i que habitual en estrelles del seu calibre, no deixa de tenir cert impacte.
La vida privada de Vinicius, més exposada que mai
El cert és que el brasiler ha aprofitat l'estiu al màxim, combinant compromisos professionals amb moments de pur descans. I entre tots ells, aquesta trobada a Eivissa ha estat la que més atenció ha captat pel que representa. No és la primera vegada que se'l relaciona amb alguna influencer o model, però aquesta vegada les imatges parlen per si soles.
Ara, amb l'inici de temporada, queda per veure si aquesta misteriosa companyia es converteix en quelcom més estable o si ha estat simplement una història d'estiu. El que sí que ha quedat clar és que Vinicius, aquesta vegada, no té escapatòria, les fotos ho han dit tot i la seva vida privada torna a ser notícia.
