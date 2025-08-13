La lujosa urbanización de Madrid donde Bellingham se ha gastado 32 millones de euros

El joven futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha vuelto a acaparar titulares por sus decisiones fuera del terreno de juego. Recientemente, ha invertido 32 millones de euros en propiedades ubicadas en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Esta cifra refleja su apuesta por un estilo de vida de alto nivel en un enclave privilegiado.

Con solo 21 años, Bellingham ha decidido establecerse de forma definitiva en la capital española con un proyecto ambicioso y muy personal. Ha adquirido dos mansiones en la zona alta de La Moraleja, junto al Real Club de Golf, una de las áreas más caras. Según informa Vanitatis, una de estas propiedades será para él y la otra para su madre, Denise, quien ha sido su principal apoyo desde su llegada a España.

Cada una de las residencias supera los 1.000 metros cuadrados construidos y cuenta con amplias parcelas cercanas a los 3.000 metros cuadrados. Las casas disponen de siete habitaciones y el mismo número de baños, además de garajes con capacidad para cuatro vehículos. Estos detalles no solo evidencian el lujo que rodea las propiedades, sino también la comodidad y privacidad que ofrece este enclave.

Así es el proyecto inmobiliario elegido por Bellingham

El proyecto donde se ubican estas dos mansiones, conocido como 'The Trilogy', ha sido diseñado por los prestigiosos arquitectos Threeseven y Fran Silvestre. Este conjunto inmobiliario, formado por tres villas, ofrece un entorno natural y tranquilo. Curiosamente, la madre de Bellingham, Denise, es quien supervisa personalmente el proyecto, asegurándose de que todo esté a la altura de las expectativas familiares.

No es solo el diseño lo que destaca en estas viviendas, sino también sus impresionantes instalaciones interiores y exteriores. Entre sus comodidades se incluyen piscinas cubiertas y al aire libre, saunas, gimnasios privados, bodegas e incluso salas de cine. Todo ello distribuido en tres plantas con ascensor, chimeneas y grandes ventanales que ofrecen vistas panorámicas, un verdadero paraíso.

La nueva etapa de Bellingham entre lujo arquitectónico y exclusividad residencial

La ubicación elegida no es casual, ya que La Moraleja es conocida por ser residencia de numerosas personalidades y celebridades. En este vecindario, Bellingham podría coincidir con figuras como el actor Richard Gere, entre otros nombres reconocidos. Esta circunstancia aporta un valor añadido a la compra, que va más allá del inmueble en sí.

A través del portal de Fran Silvestre Arquitectos, se pueden apreciar las características únicas de cada villa. Villa Lavan destaca por su diseño de volúmenes superpuestos y terrazas cubiertas, mientras Villa Lago se integra con el entorno natural en una fusión orgánica. Por último, Villa 18 ofrece una estructura en tres niveles sobre plataformas irregulares, completando un conjunto arquitectónico de vanguardia, que ahora dos de ellas forma parte del patrimonio de Bellingham.