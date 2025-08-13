El lujoso restaurante de Ibiza donde se esconde Álvaro Morata, ex del Real Madrid

Ibiza se ha convertido en el escenario perfecto para los momentos más exclusivos de celebridades, y Álvaro Morata no ha sido la excepción. El exfutbolista del Real Madrid ha elegido una vez más un destino muy concreto en la isla para disfrutar de su tiempo libre. Se trata de un lugar que combina gastronomía de alta gama, vistas privilegiadas y un ambiente reservado que pocos conocen.

Durante su última visita, Álvaro Morata ha disfrutado de una cena en Zuma Ibiza, el restaurante japonés situado en la azotea del Ibiza Gran Hotel. Este local ha servido de refugio al jugador y a su esposa, Alice Campello, ofreciendo un espacio donde la discreción y la exclusividad se imponen. Allí, la pareja ha podido saborear platos de alta cocina mientras contemplaba panorámicas únicas del puerto y del casco antiguo de la ciudad.

Zuma es mucho más que un restaurante, es una marca global con presencia en 22 ciudades de todo el mundo. Originaria de Londres, la cadena ha expandido su influencia por Europa, Asia, Oriente Medio y América, convirtiéndose en un referente de la cocina japonesa contemporánea. En Ibiza se destaca por su ubicación privilegiada, que permite disfrutar de la isla desde un entorno elegante y cosmopolita, lo que explica por qué figuras como Morata lo frecuentan.

La cocina japonesa más sofisticada de Ibiza que ha conquistado a Morata

El futbolista y su esposa han degustado una cuidada selección de platos que reinterpretan la cocina tradicional japonesa con un enfoque moderno. Destacan el pez limón con ponzu de ajo y chile, las croquetas de bacalao negro con mayonesa de yuzu nori o el cerdo ibérico con salsa de trufa y yuzu kosho. La velada se completa con sushi y sashimi de primera calidad, que convierten la experiencia en un recorrido gastronómico de lujo.

Más allá de la comida, Zuma ofrece una carta de bebidas igualmente sofisticada. La pareja se ha decantado por agua, aunque la carta incluye una amplia selección de vinos nacionales e internacionales, con especial protagonismo para los blancos y los rosados. Todo ello, en un espacio íntimo y reservado, perfecto para disfrutar del verano sin perder privacidad.

Morata entre gastronomía de élite y privacidad en cada visita

La elección de este restaurante refleja cómo Álvaro Morata y Alice Campello buscan lugares que combinen exclusividad, calidad y discreción. Cada visita a Ibiza se convierte en una oportunidad para vivir experiencias únicas, disfrutar de la gastronomía de élite y mantenerse alejados del bullicio mediático. Zuma Ibiza, por tanto, se ha consolidado como su refugio favorito en la isla.

Así, la escapada de Morata y Campello pone de manifiesto que la pareja continúa disfrutando de su historia de amor en una etapa especialmente feliz de su relación. Entre cenas privadas y vistas espectaculares, su presencia en este restaurante ha vuelto a situar a Zuma como uno de los lugares más codiciados de Ibiza. Sin duda, este lujoso espacio se ha ganado un lugar especial en los planes veraniegos de uno de los futbolistas más seguidos del país.