Richard Gere, tras su polémica mudanza a La Moraleja de Madrid: 'Mi mujer...'

El actor estadounidense Richard Gere ha vuelto a ser protagonista en España, esta vez por su vida personal más que por su carrera. Su reciente mudanza a la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, ha levantado revuelo entre vecinos, medios y seguidores. En plena promoción de su documental Sabiduría y felicidad, el intérprete ha hablado abiertamente sobre cómo está siendo su nueva vida en nuestro país.

Gere ha asegurado que España se ha convertido en su nuevo hogar, y lo ha hecho con entusiasmo y claridad. En su paso por el programa El Objetivo, conducido por Ana Pastor, ha abordado sin rodeos su nueva residencia madrileña. Pese a las reacciones por su traslado, el actor ha explicado los motivos que lo han llevado a instalarse en uno de los barrios más exclusivos de la capital.

Durante la entrevista, ha hablado del vínculo emocional que mantiene con Galicia, tierra natal de su esposa Alejandra. “Mi mujer viene de un lugar muy especial de España, Galicia”, ha expresado con una sonrisa. Ha definido esta región como un paraíso que le recuerda a su infancia y al entorno natural en el que creció.

Richard Gere en La Moraleja: tranquilidad familiar y compromiso social

La Moraleja, por tanto, le permite tener tranquilidad y privacidad sin renunciar a la cercanía con otros rincones del país. Gere ha asegurado que se siente cómodo en España y que su familia está feliz con la decisión. Aunque ha reconocido que no todo es idílico, ya que su dominio del español aún es limitado y que necesita mejorar en ese aspecto.

Además de hablar de su vida familiar, el actor ha compartido detalles sobre su compromiso social. Ha visitado el barco Open Arms en el puerto de Badalona, del que ha dicho sentirse profundamente orgulloso. "Han salvado a decenas de miles de personas", ha afirmado, dejando claro que su compromiso humanitario forma ya parte de su identidad pública.

Richard Gere y su nueva vida en España junto a su mujer

Alejandra Gere también ha tenido presencia en el programa, mostrando su lado más reservado pero comprometido. Ha asegurado que su vida está centrada en sus hijos, la fotografía y las causas sociales que defiende junto a Richard. La pareja ha dado la imagen de estar profundamente conectada tanto en lo personal como en lo profesional.

A sus 74 años, Richard Gere ha dejado claro que no solo sigue en plena forma, sino que ha encontrado en España una nueva etapa vital. A pesar de las críticas, él se mantiene firme en su decisión: vivir con su familia, apoyar lo que considera justo y seguir hablando bien de este país. “Estamos viviendo en España y me encantaría trabajar aquí”, ha confesado con una mezcla de ilusión y compromiso.