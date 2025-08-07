Los fans de 'Pasapalabra' contienen el aliento tras el notición sobre Rosa y el premio

La tensión se ha disparado entre los seguidores de Pasapalabra tras lo ocurrido en el último programa. La protagonista ha sido Rosa Rodríguez, quien ha rozado con la yema de los dedos un momento histórico en el concurso. Su actuación ha hecho que muchos espectadores contuvieran el aliento hasta el último segundo.

Y es que Rosa ha estado a solo dos letras de conquistar el deseado bote, una hazaña que habría marcado un antes y un después. La gallega ha protagonizado un rosco espectacular que ha puesto a toda la audiencia en vilo. Su desempeño ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores del programa, que no han tardado en volcarse en redes sociales.

Durante el rosco, Rosa ha logrado acertar 23 definiciones con solvencia y confianza, manteniendo un ritmo impecable. Solo la D y la Q se le han resistido, dejándola a un paso de alzarse con el bote. El premio, que ya roza los dos millones de euros, 1.954.000 para ser exactos, se le ha escapado por escasos segundos.

Rosa impone su ritmo en Pasapalabra y obliga a Manu a arriesgar

Rosa Rodríguez ha comenzado su Rosco con 123 segundos y una seguridad que ha ido creciendo a medida que avanzaban las letras. Ha alcanzado la letra Z con 20 aciertos y aún 10 segundos por delante, lo que le ha permitido seguir intentándolo. Finalmente, ha optado por plantarse con 23 aciertos, obligando a Manu a arriesgar para superarla.

La presión también ha hecho mella en su rival, Manu, quien ha competido con ella en el programa número 310 de su trayectoria. Tras alcanzar los 18 aciertos, ha decidido arriesgar, pero ha fallado en dos ocasiones consecutivas. Esos errores han sido definitivos y han entregado la silla naranja a Rosa.

Pasapalabra vive una jornada decisiva con Rosa al frente

Aunque el bote no ha cambiado de manos, el impacto que ha generado la actuación de Rosa ha sido enorme. Los seguidores del programa ya la señalan como una de las favoritas para romper el récord de los últimos años. Si gana, sería la primera concursante en llevarse el bote desde hace 15 meses, cuando Rafa Castaño conquistó los 2.272.000 euros.

Por ahora, el premio sigue acumulando y creciendo, pero la gallega ha dejado claro que tiene todo lo necesario para hacerse con él. Su concentración, estrategia y templanza la colocan en una posición envidiable frente a sus rivales. Los fans de Pasapalabra lo saben, y por eso han contenido el aliento y lo seguirán haciendo en cada emisión que protagonice.