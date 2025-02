Tornen les pluges: atenció a comarques catalanes on poden rebre una bona regada

La neu no serà l'única protagonista de les pròximes hores a Catalunya. El cert és que el front fred arriba amb totes les seves ganes per desplegar jornades d'inestabilitat a la regió. Per la qual cosa més enllà de neu, que n'hi haurà molta, també hi haurà aigua.

Les pluges prendran l'actualitat meteorològica d'alguns punts de Catalunya que deixaran un divendres passat per aigua. Les portes del cap de setmana es presenten inestables, humides i convulses en gran part del territori. Lluny de tenir un divendres i dissabte tranquils, la regió s'enfronta a unes hores decisives.

El nord de Barcelona serà la que es portarà la pitjor part, o la millor, segons es miri, de les precipitacions. Els núvols s'aniran formant a primera hora del matí i començaran a descarregar amb força. La jornada estarà passada per aigua i hi haurà poca treva per als que prefereixen sol.

Les pluges regaran part de Catalunya

Les precipitacions també començaran a arrencar a la part més al nord de Tarragona, concretament al Baix Penedès. Allà, juntament amb el Garraf, seran els dos punts en què la tarda de divendres començarà a ploure. Així mateix, més a l'interior, entre l'Anoia i el Bages, se seguirà la mateixa tendència.

Amb un panorama molt més generalitzat, es farà de dia el dissabte. Plourà en gran part del nord i interior del país, i part de l'oest i l'est. És a dir, gran part del mapa català estarà pintat amb uns núvols que venen disposats a descarregar.

El litoral sud de Tarragona serà l'única zona on no s'esperen grans precipitacions. Tot i això, la inestabilitat se sentirà de forma generalitzada en el conjunt del territori. Sobretot per les nevades que hauran caigut al Pirineu i que provocaran un descens dels mercuris a cada racó de Catalunya.

Les precipitacions de neu, molt esperades

Més enllà de les pluges, les nevades coparan l'atenció informativa del cap de setmana. Alguns experts preveuen que siguin les nevades més importants de l'hivern, per la qual cosa la focalització cap al nord és inevitable. De fet, el Meteocat ja ha activat algunes alertes a causa de les nevades que s'esperen.

El divendres a la tarda començaran a caure alguns flocs a les cotes més altes i aniran descendint amb el pas de les hores. El Pirineu Oriental serà un dels punts més agraciats, encara que la nevada s'estendrà en tot el nord de Catalunya. Sens dubte, un cap de setmana per abrigar-se o quedar-se, directament, a la calor de la llar.