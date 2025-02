'Per sota de...': Roberto Brasero alerta de nevades en totes aquestes comunitats

Aquesta setmana va començar sota un panorama anticiclònic, amb temperatures fredes a la nit i suaus durant el dia. El sol va ser el protagonista en moltes regions, encara que les boires matinals van fer acte de presència especialment a l'interior. Durant les tardes, els termòmetres van pujar, permetent gaudir d'un ambient més agradable.

No obstant això, el canvi està a punt de caure, i el que semblava ser un temps tranquil es convertirà en una situació més hivernal. L'arribada de fred, de les pluges i de les nevades està a punt d'alterar aquest ambient assolellat. Així ho ha assegurat el meteoròleg d'Antena 3, Roberto Brasero, que ha apuntat al dijous com el dia en què començaran els canvis.

Encara que la jornada ha arrencat amb temps assolellat, els núvols aniran augmentant a l'àrea mediterrània. En el cas de les Balears i del mar d'Alborán es podrien registrar fins i tot alguns ruixats dispersos. També a Canàries s'esperen núvols al nord de les illes més muntanyoses, amb alguna precipitació feble.

Roberto Brasero, amb els ulls posats en el que passi el divendres

El canvi més significatiu, això sí, el tindrem el divendres, quan un front de pluges escombrarà la península, deixant precipitacions en moltes regions. El que ens arribarà serà un front nuvolós, que portarà precipitacions a la major part de la península. De moment, això sí, quedaran al marge alguns punts del sud-est i l'arxipèlag balear.

Per a Roberto Brasero el més destacat és l'arribada d'una massa d'aire polar, que farà que les temperatures caiguin de manera significativa. "Aquest front portarà nevades a les zones de muntanya", ha afirmat Brasero.

En aquest sentit, ha assenyalat que la neu serà més baixa del que s'esperava. Podrem veure nevades fins i tot per sota dels 700 metres al nord de la península. A la resta d'Espanya, les nevades estaran a partir dels 1200/1500 metres a les serres.

Més canvis de cara al cap de setmana

Ja pensant en el cap de setmana, encara que el front passarà ràpidament, el dissabte encara podrem tenir pluges al sud i a l'est. Hi haurà incertesa sobre el rumb que prendrà el front, ja que podria moure's cap al sud, la qual cosa deixaria tempestes a Andalusia. O bé, podria anar-se'n cap a l'est i generar una borrasca al Mediterrani, afectant Balears i l'Estret.

Quant a les nevades, s'espera que el Pirineu oriental rebi neu des de 1200/1400 metres. La cota podria descendir fins als 500 metres al Pirineu occidental, amb temperatures més fredes a tot el país. De fet, el fred serà la tònica general durant el cap de setmana, sobretot al matí i a les nits.