Alerta de 'nevada important' a Catalunya: en aquesta zona podrien caure 30 centímetres

Els amants del fred i de la neu tenen tots els ulls posats en un gran canvi de temps. En les pròximes hores s'espera una brusca baixada de temperatures, així com pluges i, sobretot, neu. I en aquest sentit hi ha una regió que podria acumular molts centímetres de neu.

Es tracta de la zona del Pirineu, un lloc en el qual la neu de les pròximes hores podria ser la més important de l'hivern. De fet, fa dies que es pronostica l'arribada d'un front fred a Catalunya. Els termòmetres descendiran i deixaran la majoria de comarques congelades.

Ara bé, la gran protagonista serà la neu. Les nevades començaran el divendres a la nit i s'aniran allargant durant hores i ben entrat el cap de setmana. En aquesta ocasió, no només es concentraran en determinats punts del territori, sinó que abastaran el nord de Catalunya per complet.

Unes nevades per tot el Pirineu

Tant el Pirineu Oriental com Occidental estan esperant la que podria ser la nevada de l'any. Almenys així ho confirmen la majoria de models de previsió consultats pels experts. Cal recordar que ja ha nevat en ambdós punts del nord de Catalunya al llarg de l'hivern, però no amb aquesta intensitat.

Un dels punts més destacats de les previsions actuals és el gruix que es preveu que s'aconsegueixi amb les nevades. La majoria parlen d'un llindar d'entre 20 i 30 centímetres de neu acumulada. Ara bé, hi ha un mapa que sorprèn a tots els que l'interpreten.

I és que parla de fins a 80 centímetres de gruix en alguns punts. "Costa de creure", afirmen, si bé s'haurà de veure la intensitat de la nevada. Està clar que és complicat que s'aconsegueixi aquest gruix de neu, però sí que denota que el temporal és fort i ve carregat.

Un temps hivernal que es notarà a tot Catalunya

Les temperatures ja estan començant a ser d'un ambient de neu. Especialment en zones de l'oest de Catalunya com Lleida, els mercuris fa dies que marquen valors baixos. La boira tampoc ajuda que el sol pugui colar-se i escalfar una mica l'ambient.

La tendència seguirà sent la mateixa al llarg dels dies. Sobretot després de la nevada de les pròximes hores. Tota la previsió demostra que, per si algú tenia dubtes, encara queda molt hivern per davant.