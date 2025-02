Demà arriba un canvi de temps radical a Catalunya: a aquesta hora començarà a nevar

El Pirineu espera la que podria ser la nevada més gran de l'hivern. Així que davant d'aquest titular dels experts són molts els que estan expectants sobre el que ve. I és natural, ja que tots els models de predicció asseguren que les precipitacions estan a punt d'arribar a Catalunya.

Tot això fruit d'un nou front fred escandinau que aterrarà a la regió en les pròximes hores. De fet, a primera hora d'aquest dijous ja s'ha notat un considerable descens de les temperatures en gran part del país. Així que això només és el preludi del que passarà aquest pròxim divendres.

Segons els experts, la nevada arrencarà a partir de divendres a la nit. Serà llavors quan la cota de neu se situï al voltant dels 1.200 metres d'altitud. A mesura que avanci la nit, la neu caiguda anirà agafant consistència fins a assolir gruixos de fins a 20 centímetres o més.

Una nevada que espera tot el Pirineu

No obstant això, algunes previsions arriben a quantificar en fins a 30 centímetres la neu caiguda. Així que caldrà esperar per saber del cert quina dimensió assolirà la nevada. Sigui com sigui, el que és clar és que arribarà molta neu i que se celebrarà per tot el que val.

Una de les particularitats d'aquesta pròxima nevada és que no se centrarà només en una part del Pirineu. Normalment, la zona occidental és la més agraciada per aquest tipus de temporals i precipitacions. I, encara que en aquesta ocasió també nevarà allà, ho farà de la mateixa manera a la zona oriental.

En aquest sentit, el Pirineu Oriental, les cares sud i el Montseny lluiran de blanc en les pròximes hores. De la mateixa manera, comarques del Pirineu lleidatà com la Vall d'Aran o l'Alta Ribagorça seguiran mostrant la millor part de l'hivern. Sens dubte, la nevada serà gran i copiosa en el conjunt del territori.

Una cota de neu que anirà baixant

Tot apunta que els primers flocs de neu començaran a caure a partir de la tarda i nit de demà divendres. Serà llavors quan la cota de neu se situï més alta. Ara bé, amb el pas de les hores, especialment cap a dissabte al matí, la cosa canviarà.

D'aquí que pugui nevar en zones situades a 800 o menys metres d'altitud. Les estacions d'esquí esperen també un dels millors caps de setmana de l'any per consolidar la seva temporada. Així que si t'agrada la neu i el fred, comença el teu compte enrere favorit.