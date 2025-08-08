Tornen els ruixats: els meteoròlegs confirmen pluges a aquestes zones de Catalunya
Els experts confirmen que, tot i la calor, es poden escapar algunes pluges en diversos punts de Catalunya
Catalunya viu immersa en un episodi de calor que promet allargar-se durant dies. Segons els meteoròlegs, les temperatures van iniciar aquest dijous una pujada molt marcada, que es mantindrà, almenys, fins dimarts o dimecres. Això es traduirà en màximes molt altes, de més de 40 graus, i en mínimes que dificultaran el son a molts
De totes maneres, l'estabilitat no és absoluta, perquè els pronòstics parlen d'algunes precipitacions a Catalunya. No es tracta de cap borrasca, ni tampoc d'un episodi d'inestabilitat generalitzada. Parlem, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), de pluges que, en general, seran força febles i es limitaran a zones de muntanya
El Meteocat confirma l'arribada de pluges en alguns punts
El Meteocat ha indicat en un dels seus pronòstics més recents que el Pirineu és la regió on veuran ploure aquests dies. Per allà les temperatures també estan pujant, cosa que es nota fins i tot a les cotes més altes. És clar que, si ho comparem amb la resta del país, els valors seran força frescos
La pujada serà progressiva i s'allargarà, almenys, fins al pròxim diumenge, 10 d'agost. En aquest sentit, al llarg de tot el cap de setmana es podran escapar ruixats dispersos en punts de muntanya. Generalment, parlem de precipitacions febles, tot i que ajudaran a moderar lleugerament l'ambient
Segons els meteoròlegs catalans, dissabte podria ser el dia amb més risc de pluges. Serà aleshores quan els ruixats es tornaran "més freqüents", descarregant en més punts que avui. Tanmateix, parlem de precipitacions que no acumularan grans registres i que desapareixeran amb l'arribada de la nit
Quan baixaran els termòmetres?
Tot i que les temperatures estan sent força altes, cal dir que no parlem, per ara, de valors extrems. Tenim valors superiors a la mitjana climàtica i així seguirem, almenys, fins a la setmana vinent. A partir del Pont d'Agost els termòmetres podrien iniciar una lenta, però sostinguda, davallada
Segons indiquen des del compte de X @MeteoElpito, el responsable, almenys en part, d'aquesta irrupció càlida és el cicló Dexter. Parlem d'una pertorbació amb tints tropicals que es desplaça d'oest a est. Tot i que no impactarà contra la península, sí que arrossegarà una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica
Però l'anticicló conegut de les Açores tornarà a recuperar posicions de cara al 17 o 18 d'agost. Així, tot i que falten dies, de cara al 20 o 21 d'agost les temperatures podrien quedar completament normalitzades. Això no vol dir, ni de bon tros, que hagi de refrescar, perquè a l'agost la calor és la que regna a les nostres latituds
Però sí que deixarem enrere les altes temperatures d'aquests dies, per donar pas a una calor més pròpia d'aquesta època de l'any. A més, la situació és molt diferent de la que vam viure al juny, perquè la insolació solar va baixant. La tardor és cada cop més a prop i les masses d'aire càlid ja no tindran tanta força
Més notícies: