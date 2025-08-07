Logo e-noticies.cat
Termòmetre digital al carrer marcant 45 graus amb icones d’advertència i calor extrema
Avís dels experts sobre les altes temperatures d'aquests dies | Camara Europa Press, Pipat de Pipat Pajongwong's Images, Muhammad Atif
EL TEMPS

'Serà de les més altes': l'AEMET sorprèn amb la previsió per a aquest cap de setmana

Els meteoròlegs avisen sobre l’evolució de la previsió del temps en els pròxims dies, després d’una setmana tòrrida

per

Laura Castaño

L'onada de calor que fa dies que afecta Espanya està lluny de remetre. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la calor s'intensificarà encara més a partir d'aquest dijous, amb temperatures força excepcionals. De fet, els valors se situaran molt per sobre del que tocaria en aquestes dates, que ja és dir

Els meteoròlegs avisen que, en certs punts de la península, s'assoliran i fins i tot se superaran registres històrics. És per això que els avisos per calor extrema s'han activat en bona part del país, tant a la península com a Canàries. Molts d'aquests són de nivell taronja, cosa que es tradueix en un perill important

Dues persones caminant per la vorera mentre un aspersor d'aigua les mulla en un dia calorós, amb emojis que representen calor i precaució.

La calor s’intensificarà en els pròxims dies a Espanya | Camara Europa Press, e-noticies.cat

I és que, després del retrocés de les últimes hores, la massa d'aire càlid s'intensificarà en les properes jornades. Es preveu que l'ascens tèrmic sigui força marcat al llarg del dia d'avui. A més, l'AEMET avisa d'un nou pic de calor en els pròxims dies, que es donarà el cap de setmana

Diumenge, el dia més càlid de l'onada de calor

El punt àlgid arribarà aquest diumenge, quan es podrien superar els 40 graus en àmplies zones del territori. En el punt de mira, segons Meteored, hi ha les valls del Guadalquivir, Guadiana, Tajo i Ebre. A més, també farà molta calor al nord-est i a les Canàries, on al sud i oest de les illes ja freguen els 36 graus

Fins i tot regions habitualment més temperades, com el Cantàbric oriental, podrien registrar valors molt alts, una cosa molt poc comuna. Les nits seran especialment dures, amb mínimes elevades que impediran el descans. Els registres es mantindran per sobre dels 25 graus en nombrosos punts, traduint-se en nits equatorials

La tempesta Dexter complicarà encara més la situació

Tot i que aquest episodi de calor no té un únic culpable, un dels elements clau és el comportament de l'atmosfera a l'Atlàntic. La tempesta tropical Dexter, actualment situada davant la costa nord-est dels Estats Units, està iniciant un procés d'extratropicalització

Termòmetre digital al carrer marcant 45 graus centígrads amb arbres de fons i dibuixos de sol i calor.

L’efecte de la tempesta Dexter amplificarà la calor a la península | Camara Europa Press, Muhammad Atif, Grafinka

No s'espera que arribi a Europa continental, però la seva interacció amb un solc del corrent en jet polar sí que tindrà efectes. En concret, els meteoròlegs avisen que està modificant la circulació atmosfèrica a l'Atlàntic Nord

Aquest fenomen amplificarà el patró de bloqueig atmosfèric a la península, afavorint l'ascens i persistència de l'aire càlid. A més, l'absorció d'una petita DANA a l'oest de la península per part d'aquest solc, en farà estendre la seva influència. D'aquesta manera, aquesta pertorbació impedirà l'avanç de sistemes atlàntics refrescants

Caldrà esperar per veure baixar les temperatures

Segons els models actuals, després de diumenge podrien començar a baixar lleugerament les temperatures, sobretot al nord. No obstant això, la presència de la dorsal subtropical sobre Espanya seguirà dificultant l'entrada d'aire més fresc. És a dir, l'inici de la pròxims setmana també serà molt calorós

Cal recordar que la canícula, l'època més càlida de l'any a la península, acabarà aquest 15 d'agost. No vol dir que la calor s'acabi de manera brusca, però sí que és un indicador que l'estiu té els dies comptats. Caldrà armar-se de paciència i esperar que el pas dels dies posi fi als valors tòrrids que estem vivint ara

