'Serà de les més altes': l'AEMET sorprèn amb la previsió per a aquest cap de setmana
Els meteoròlegs avisen sobre l’evolució de la previsió del temps en els pròxims dies, després d’una setmana tòrrida
L'onada de calor que fa dies que afecta Espanya està lluny de remetre. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la calor s'intensificarà encara més a partir d'aquest dijous, amb temperatures força excepcionals. De fet, els valors se situaran molt per sobre del que tocaria en aquestes dates, que ja és dir
Els meteoròlegs avisen que, en certs punts de la península, s'assoliran i fins i tot se superaran registres històrics. És per això que els avisos per calor extrema s'han activat en bona part del país, tant a la península com a Canàries. Molts d'aquests són de nivell taronja, cosa que es tradueix en un perill important
I és que, després del retrocés de les últimes hores, la massa d'aire càlid s'intensificarà en les properes jornades. Es preveu que l'ascens tèrmic sigui força marcat al llarg del dia d'avui. A més, l'AEMET avisa d'un nou pic de calor en els pròxims dies, que es donarà el cap de setmana
Diumenge, el dia més càlid de l'onada de calor
El punt àlgid arribarà aquest diumenge, quan es podrien superar els 40 graus en àmplies zones del territori. En el punt de mira, segons Meteored, hi ha les valls del Guadalquivir, Guadiana, Tajo i Ebre. A més, també farà molta calor al nord-est i a les Canàries, on al sud i oest de les illes ja freguen els 36 graus
Fins i tot regions habitualment més temperades, com el Cantàbric oriental, podrien registrar valors molt alts, una cosa molt poc comuna. Les nits seran especialment dures, amb mínimes elevades que impediran el descans. Els registres es mantindran per sobre dels 25 graus en nombrosos punts, traduint-se en nits equatorials
La tempesta Dexter complicarà encara més la situació
Tot i que aquest episodi de calor no té un únic culpable, un dels elements clau és el comportament de l'atmosfera a l'Atlàntic. La tempesta tropical Dexter, actualment situada davant la costa nord-est dels Estats Units, està iniciant un procés d'extratropicalització
No s'espera que arribi a Europa continental, però la seva interacció amb un solc del corrent en jet polar sí que tindrà efectes. En concret, els meteoròlegs avisen que està modificant la circulació atmosfèrica a l'Atlàntic Nord
Aquest fenomen amplificarà el patró de bloqueig atmosfèric a la península, afavorint l'ascens i persistència de l'aire càlid. A més, l'absorció d'una petita DANA a l'oest de la península per part d'aquest solc, en farà estendre la seva influència. D'aquesta manera, aquesta pertorbació impedirà l'avanç de sistemes atlàntics refrescants
Caldrà esperar per veure baixar les temperatures
Segons els models actuals, després de diumenge podrien començar a baixar lleugerament les temperatures, sobretot al nord. No obstant això, la presència de la dorsal subtropical sobre Espanya seguirà dificultant l'entrada d'aire més fresc. És a dir, l'inici de la pròxims setmana també serà molt calorós
Cal recordar que la canícula, l'època més càlida de l'any a la península, acabarà aquest 15 d'agost. No vol dir que la calor s'acabi de manera brusca, però sí que és un indicador que l'estiu té els dies comptats. Caldrà armar-se de paciència i esperar que el pas dels dies posi fi als valors tòrrids que estem vivint ara
