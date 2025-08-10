'Hi ha per dies': Confirmen la pitjor notícia de totes sobre el temps a Catalunya
La calor s'apodera del cap de setmana a Catalunya i podria allargar-se més enllà de l'onada de calor, segons experts
El temps ja ho venia advertint i, finalment, ha passat. Catalunya ha entrat de ple en una onada de calor sufocant que s'està fent notar amb força aquest cap de setmana. Les altes temperatures han assolit el seu punt més crític aquest diumenge, i el pitjor és que podrien persistir més temps del que s'esperava.
Les previsions de dissabte ja eren preocupants, però ara es confirma que la calor no només s'ha consolidat, sinó que amenaça de quedar-s'hi. El que s'esperava com un episodi intens i puntual s'ha transformat en una notícia difícil de pair per a qui desitja un respir tèrmic aquest mes d'agost.
Avui diumenge, el pic de l'onada de calor a Catalunya
Aquest diumenge ha marcat el punt àlgid de l'actual onada de calor. El Meteocat havia encès totes les alertes des de mitja setmana, i avui s'han complert les previsions més extremes. En diverses zones de l'interior, com a Ponent, l'interior de l'Ebre o el prelitoral central, els termòmetres s'han disparat fins a fregar els 40 ºC.
Dissabte ja va ser sufocant, però avui s'ha anat un pas més enllà. Les nits tropicals no han donat treva i la calor acumulada durant el dia ha fet gairebé impossible refrescar les llars. A la costa, la humitat ha intensificat la sensació tèrmica, fent que la jornada resultés encara més dura.
El Meteocat ha reiterat que aquest episodi s'emmarca dins d'una situació atmosfèrica típica de l'estiu mediterrani. Tanmateix, l'abast i la durada estan superant les mitjanes habituals. I això ens porta al següent problema.
La calor no se'n va del tot
La notícia que menys volien sentir aquells que ja estan saturats de ventiladors, tendals i ventalls ha arribat aquest diumenge. Tot i que es preveu que l'onada de calor es debiliti a partir de dimecres, el temps no dona treva. La calor continuarà present durant uns quants dies més.
Així ho ha explicat el meteoròleg Àlex Van der Laan, que ha llançat un advertiment clar: "Calor per dies". Segons els seus càlculs, persistirà una anomalia tèrmica d'uns 3 graus per sobre del que és habitual a 850 hPa, és a dir, a uns 1.500 metres d'altura. Això es tradueix, a la pràctica, en temperatures elevades fins i tot després del final oficial de l'onada.
Un escenari de "sol i mosques", amb algunes excepcions de ruixats al Pirineu a causa d'efectes orogràfics. Però, en general, el panorama és d'una calor continuada que seguirà marcant el ritme dels pròxims dies.
Temps canicular i sense extrems... però sense treva
Un cop superat el pic d'aquesta onada, Catalunya s'enfrontarà al que es coneix com a temps canicular. És a dir, un període marcat per la calor persistent, però sense rècords extrems. Això, però, no serà sinònim d'alleujament.
Durant la resta de la setmana, s'espera que l'ambient segueixi sent sec i assolellat, amb poques variacions tèrmiques. Però per a qui odia la calor o pateix amb les nits sense descans, el balanç no és positiu.
Agost ha començat fort i, tot apunta, que seguirà així. I és que, de moment, no promet una baixada significativa de temperatures.
