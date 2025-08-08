'Podríem tenir un canvi radical': els meteoròlegs avancen l'arribada de la fresca
Si bé aquests dies les temperatures estan sent molt altes, els mapes de previsió ja comencen a intuir un gran canvi
Aquests dies fa molta calor a la major part d'Espanya, això és innegable. De fet, els pronòstics preveuen que els termòmetres continuïn pujant, almenys, fins diumenge vinent. És per a aquest dia quan s'esperen els valors més alts d'aquesta nova onada de calor a la península.
Cal dir que aquesta situació no té res a veure amb la que vam viure al juny, quan la calor es va intensificar molt més. Aquests dies d'agost, tot i que les temperatures se situen per sobre de la mitjana climàtica, no parlem d'extrems. Estem passant una calor habitual en època canicular, que és la més calorosa de tot l'any al nostre país.
Amb tot, són molts els que ja esperen amb ànsia l'arribada del temps fresc. A llarg termini és complicat determinar què acabarà passant, però alguns models meteorològics comencen a donar algunes pistes. De fet, per fi comencem a veure el possible adeu a aquesta segona onada de calor de l'estiu, i arribaria abans del que s'esperava.
Aquest és el dia en què la calor ens donarà un clar respir a Espanya
Ara mateix, les masses d'aire presents a la península són excepcionalment altes i han arribat directament del nord d'Àfrica. Entre els factors que ajuden a impulsar aquest aire càlid hi ha la pertorbació Dexter, que no arribarà a la península. Però a mesura que passin els dies aquesta situació començarà a perdre força.
De cara a la setmana vinent, segons el compte de X @raposu, "podríem tenir un canvi radical". Alguns models de predicció preveuen per fi l'arribada de masses d'aire molt més fresques per l'Atlàntic. I aquestes masses d'aire fred podrien traduir-se no només en un ambient molt més respirable, sinó també en algunes precipitacions.
I el millor de tot és que no caldrà esperar a l'arribada del mes de setembre per això. Si el pronòstic es compleix, el canvi de temps podria tenir lloc la setmana vinent. En concret, començaria a notar-se per l'oest de la península a partir de dimecres vinent, i posteriorment arribaria a la resta de la península.
De moment, calor i algunes tempestes
Per ara, el que toca és aguantar les altes temperatures, que aquest divendres es veuran interrompudes per un altre fenomen: les tempestes. La presència d'una mica d'aire fred en alçada ajudarà a la formació de cèl·lules convectives, típiques dels mesos d'estiu. Aquestes podrien deixar precipitacions intenses de manera puntual, tot i que sobretot molts llamps i vent fort.
En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat alguns avisos per fenòmens adversos en diverses comunitats. Parlem de punts d'Aragó, Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Andalusia. Les tempestes també podrien fer acte de presència a tot el Pirineu i punts de la Comunitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.
