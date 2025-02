Ningú esperava això a Catalunya: avisen de xàfecs i nevades a totes aquestes comarques

La setmana ja ha començat ennuvolada al conjunt de Catalunya. Des de dilluns que s'arrosseguen bancs de núvols que no deixen que el sol acabi de brillar amb tota la seva força. I sembla que la cosa no se solucionarà a curt termini.

De fet, anirà a pitjor, segons han indicat els meteoròlegs catalans. O a millor, segons es miri. La previsió dels experts és que, dimecres a la tarda, arribi un nou front que portarà moltes precipitacions.

Seran diverses les comarques les que necessitaran el paraigua un cop entrada la tarda de dimecres. D'oest a est els ruixats s'aniran escampant pel territori. Amb tot, es preveu que la millor part afecti el litoral, on podria ploure amb més força.

Les pluges i la neu faran acte de presència a Catalunya

Si a l'hivern arriben precipitacions, això és sinònim de neu. Si plou al Pirineu, la majoria de vegades es tradueix en la consolidació d'un mantell blanc que segueix engalanant l'hivern. Això mateix sembla que succeirà dimecres a partir d'una cota de 1.500 metres d'altitud.

Tant les pluges com les nevades no seran molt copioses. Però sí que arriben com un halo d'energia renovat per a una setmana que porta ennuvolant les ments de la ciutadania. Després de dies i hores de núvols que no han acabat per descarregar, sembla que la tensió s'alliberarà i precipitarà com a regal.

Aquest front de pluja i neu vindrà acompanyat de fred. Per la qual cosa en les pròximes hores es viurà una jornada més hivernal si cap. El millor refugi serà la llar, la calor del foc i el confort d'una bona manta.

El temps tornarà a canviar dijous

Si bé molta gent creu que les precipitacions arribaran en el millor moment, no s'allargaran gaire temps. De fet, des del Meteocat ja avisen que dijous el panorama serà bastant diferent. Pot ser que quedin alguns bancs de núvols residuals, però el sol guanyarà aquesta vegada la partida.

Sobretot de cara a la tarda, quan ja s'hagin esvaït les boires dels punts més a l'interior. Serà a partir del dia 17 quan pugui tornar a canviar la meteorologia a Catalunya. Serà llavors quan tornarà el fred i, potser, noves precipitacions.