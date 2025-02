Arriba la felicitat a Catalunya i més regions: Roberto Brasero confirma el pronòstic

La setmana ha arrencat amb una intensa activitat meteorològica en bona part d'Espanya. Aquest dimarts i dimecres, un nou front atlàntic portarà pluges a diverses regions, avançant d'oest a est i deixant precipitacions abundants a l'interior. No obstant això, el més sorprenent és que, malgrat l'augment de la inestabilitat, les temperatures es mantindran suaus.

Segons ha explicat Roberto Brasero a Antena 3, aquest dimarts les pluges afectaran principalment Extremadura, Andalusia i Castella i Lleó. El front deixarà precipitacions que s'estendran a l'oest de Galícia a la tarda. La inestabilitat es desplaçarà progressivament cap a la zona centre i la meitat occidental de la península, assolint el seu punt àlgid durant la nit.

Dimecres, el front continuarà el seu recorregut deixant pluges més generalitzades. En aquest sentit, el meteoròleg ha assenyalat al nord-est i a les Balears, on les precipitacions podrien ser fortes al final del dia. Pel que fa a les temperatures, s'espera una lleugera baixada, especialment al Cantàbric i l'interior de la meitat nord.

Molts ulls a partir de dijous, avisa Roberto Brasero

A partir de dijous, el pronòstic es torna més incert. Segons Roberto Brasero, "podríem tenir pluges al Mediterrani i un altre front arribant a l'oest de Galícia". Es tracta d'una possibilitat que seria molt ben rebuda en tota aquesta zona, on la manca d'aigua ha estat un constant al llarg de l'hivern.

Ara bé, a la resta del país predominaran els intervals de núvols i clars. La notícia més destacada és que les gelades podrien estendre's al nord, encara que seguiran sent moderades.

De cara a divendres i el cap de setmana, la gran incògnita és si els fronts atlàntics aconseguiran avançar. Roberto Brasero ha advertit que existeix la possibilitat que l'anticicló tornarà a frenar les precipitacions. "No cal descartar que les altes pressions tornin a instal·lar-se sobre nosaltres", adverteix Brasero.

Temperatures inusualment altes per a un mes de febrer

Malgrat l'arribada de tota aquesta inestabilitat, les temperatures no patiran un desplom significatiu. "No tindrem valors excessivament baixos", ha insistit Brasero, explicant que encara que hi haurà gelades tan sols en zones de muntanya.

De fet, els vents suaus mantindran l'ambient temperat a moltes regions. En ciutats com Bilbao o Gijón, les màximes rondaran els 20 graus. Mentrestant, a Burgos o Pamplona l'ambient més ennuvolat deixarà valors al voltant dels 10 graus.