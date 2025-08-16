Jorge Rey s’avança a l’AEMET i confirma el més esperat: ‘A finals d’agost’
El jove aficionat a la meteorologia s’avança amb la seva predicció i revela què ens espera a finals d’aquest mes
Jorge Rey, el jove aficionat a la meteorologia, ha tornat a fer la seva predicció sobre el temps. I és que, després d’un agost de temperatures elevades i calor infernal, molts es pregunten què passarà a la segona quinzena del mes a Espanya.
Doncs bé, sembla que els pròxims dies continuaran marcats per la inestabilitat, amb més calor i algunes tempestes. Tot i que la situació podria canviar molt aviat, i podríem acomiadar-nos definitivament de l’onada de calor que assota tot el país.
Calor i tempestes, la constant en els pròxims dies
Segons Jorge Rey, els dies que queden d’agost continuaran sent calorosos, però també hi haurà presència de tempestes en algunes zones del país. La calitja continuarà afectant diverses regions, cosa que sumarà calor addicional a l’habitual. Tot i que les tempestes no seran intenses, alguns episodis d’inestabilitat portaran pluges esporàdiques, especialment a l’interior de la península.
El pronòstic de Jorge Rey també menciona que les temperatures continuaran sent altes, però no als nivells extrems que vam viure a principis de mes. Però, segons la seva predicció, "cap a finals d’agost, cap al 24, el temps tendirà a estabilitzar-se de nou".
I és que, a mesura que la segona quinzena avanci, les tempestes i l’augment de la humitat generaran condicions més fresques en algunes regions. Tot i que les altes temperatures continuaran sent la norma en moltes àrees, especialment al sud i al Llevant, que estaran més protegits de les pluges.
Serà la fi de la calor més intensa?
El més esperat per molts és el canvi que es produirà cap a finals d’agost. Jorge Rey ha afirmat que, al voltant del 24 d’agost, un anticicló fort començarà a assentar-se sobre el nord d’Espanya.
Aquest anticicló provocarà l’arribada de masses d’aire més temperades, cosa que, en teoria, hauria de posar fi a la calor més intensa d’aquest estiu. Tot i que no desapareixerà completament. Però sí que s’espera que les temperatures baixin lleugerament, especialment a les zones més afectades per l’onada de calor.
Aquest canvi de temps serà una de les principals característiques del final del mes, cosa que portarà alleujament a moltes regions que han estat vivint sota temperatures extremes. Les nits, que durant gran part del mes han estat sufocants, es tornaran més fresques, cosa que millorarà la sensació tèrmica en moltes àrees d’Espanya.
El que ens espera el mes de setembre
Tot i que el pronòstic de Jorge Rey se centra en la segona quinzena d’agost, les projeccions apunten que, al setembre, Espanya podria experimentar un canvi encara més gran. El final de l’estiu donarà pas a un temps més moderat, amb temperatures més agradables i menys extrems.
De tota manera, els dies que resten d’agost continuaran sent molt càlids. Les zones més afectades per les altes temperatures podran respirar una mica més tranquil·les a mesura que el mes avanci. Però, fins aleshores, la calor i les tempestes típiques d’aquesta quinzena continuaran sent protagonistes en moltes regions d’Espanya.
