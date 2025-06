L'AEMET s'avança a Jorge Rey i llança un avís urgent: el pitjor arriba aviat

L'AEMET ha llançat un avís urgent per a aquest cap de setmana a gran part del país. En aquesta ocasió, l'organisme s'ha avançat a les habituals prediccions del jove Jorge Rey. I ho ha fet per pronosticar un temps d'estiu, però poc habitual per a aquesta època de l'any.

Els mapes preveuen l'arribada imminent d'un episodi de calor extrema que afectarà el conjunt del territori. Després del breu respir tèrmic d'ahir, s'espera un progressiu i acusat ascens de les temperatures. Tot plegat provocat per l'entrada d'una massa d'aire càlid i sec procedent del nord d'Àfrica.

Els dies més crítics d'ona de calor

La situació anirà acompanyada d'estabilitat atmosfèrica, cels serens i vents fluixos, creant l'escenari perfecte per a un repunt tèrmic. A partir de dissabte, la calor començarà a intensificar-se, especialment a l'oest peninsular, per estendre's en les pròximes hores a la resta del país. L'AEMET preveu que diumenge i dilluns siguin els dies més crítics de l'episodi, amb temperatures que podrien superar els 42 graus.

Especialment en zones com la vall del Guadalquivir, on podrien superar els 40 sense problema. També s'assoliran valors molt alts en altres regions, com la Meseta Nord, l'interior de Mallorca i les valls del Xúquer i del Segura. Les nits tampoc oferiran alleujament.

S'esperen mínimes de 25 graus en zones del sud i del nord-est, cosa que podria afectar el descans. L'AEMET també adverteix de l'arribada de calitja a partir de diumenge a la tarda. Aquesta boirina, que afectarà el sud-oest peninsular, reduirà la visibilitat i empitjorarà la qualitat de l'aire.

A més, a partir de dilluns podria formar-se una pertorbació en altura, generant nuvolositat i tempestes seques al centre i est del país. Així mateix, hi haurà ratxes de vent molt fortes, tot i que amb escassa precipitació. Canàries no quedarà al marge del fenomen.

Les illes no s'alliberen de l'episodi

La meitat oriental de l'arxipèlag, especialment Lanzarote i el sud de Gran Canària, experimentarà un repunt de les temperatures entre divendres i dissabte. També allà s'assoliran valors de fins a 36 graus amb presència de calitja, tot i que sense arribar als llindars d'ona de calor. Segons els models actuals, s'espera un alleujament tèrmic a partir de dimarts al nord-oest peninsular, gràcies a l'entrada d'una massa d'aire més fresca i humida.