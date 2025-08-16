Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma lo más esperado: 'A finales de agosto'

Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología, ha vuelto a hacer su predicción sobre el tiempo. Y es que, tras un agosto de temperaturas elevadas y calor infernal, muchos se preguntan qué pasará en la segunda quincena del mes en España.

Pues bien, parece que los próximos días seguirán marcados por la inestabilidad, con más calor y algunas tormentas. Aunque la situación podría cambiar muy pronto, y podríamos despedirnos definitivamente de la ola de calor que azota todo el país.

Calor y tormentas, la constante en los próximos días

Según Jorge Rey, los días que quedan de agosto seguirán siendo calurosos, pero también habrá presencia de tormentas en algunas zonas del país. La calima continuará afectando diversas regiones, lo que sumará calor adicional al ya habitual. Aunque las tormentas no serán intensas, algunos episodios de inestabilidad traerán consigo lluvias esporádicas, especialmente en el interior de la península.

El pronóstico de Jorge Rey también menciona que las temperaturas continuarán siendo altas, pero no en los niveles extremos que vivimos a principios de mes. Pero, según su predicción, "hacia finales de agosto, hacia el 24, el tiempo tenderá a irse estabilizando de nuevo".

Y es que, a medida que la segunda quincena avance, las tormentas y el aumento de la humedad generarán condiciones más frescas en algunas regiones. Aunque las altas temperaturas seguirán siendo la norma en muchas áreas, especialmente en el sur y en el Levante, que estarán más protegidos de las lluvias.

¿Será el fin del calor más intenso?

Lo más esperado por muchos es el cambio que se producirá hacia finales de agosto. Jorge Rey ha afirmado que, alrededor del 24 de agosto, un anticiclón fuerte comenzará a asentarse sobre el norte de España.

Este anticiclón provocará la llegada de masas de aire más templadas, lo que, en teoría, debería poner fin al calor más intenso de este verano. Aunque no desaparecerá por completo. Pero sí que se espera que las temperaturas bajen ligeramente, especialmente en las zonas más afectadas por la ola de calor.

Este cambio de tiempo será una de las principales características del final del mes, lo que traerá alivio a muchas regiones que han estado viviendo bajo temperaturas extremas. Las noches, que durante gran parte del mes han sido sofocantes, se volverán más frescas, lo que mejorará la sensación térmica en muchas áreas de España.

Lo que nos depara el mes de septiembre

Aunque el pronóstico de Jorge Rey se centra en la segunda quincena de agosto, las proyecciones apuntan a que, en septiembre, España podría experimentar un cambio aún mayor. El final del verano dará paso a un tiempo más moderado, con temperaturas más agradables y menos extremos.

De todas formas, los días que restan de agosto seguirán siendo muy cálidos. Las zonas más afectadas por las altas temperaturas podrán respirar un poco más tranquilos a medida que el mes avance. Pero, hasta ese entonces, el calor y las tormentas típicas de esta quincena seguirán siendo protagonistas en muchas regiones de España.