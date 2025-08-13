'Dissabte i diumenge...': Avís urgent dels meteoròlegs per a aquest cap de setmana
Els experts del temps avancen la previsió meteorològica per als pròxims dies i frenen en sec l'alegria de molts
Està sent una setmana de molta calor a la major part d'Espanya, i això ho arrosseguem des de fa dies. Durant el dia, els termòmetres s'han acostumat a disparar-se per sobre fins i tot dels 40 graus en algunes regions. Afortunadament, en les pròximes hores, esperem una breu, però desitjada baixada de temperatures.
Tanmateix, els experts de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han llançat un avís important. I és que, tot i que aquest dimecres les temperatures ja no seran tan altes, l'onada de calor no se'n va. De fet, és possible que s'allargui fins al pròxim dilluns, 18 d'agost, amb un repunt de la calor durant el cap de setmana.
Un respir breu, però més que benvingut
Com hem esmentat, aquest 13 d'agost portarà un respir tèrmic puntual, amb un descens moderat de les temperatures en diverses zones. Aquest es notarà especialment al nord i centre del país, tot i que la calor continuarà sent extrema a gran part del territori. Segons dades de @Meteohuelva, la baixada prevista serà d'entre 2 i 3 °C, tot i que les temperatures continuaran superant la mitjana climàtica.
A ciutats de l'interior i sud d'Espanya es mantindran màximes molt elevades. Madrid arribarà als 35 graus, mentre que Càceres arribarà als 40 graus. Badajoz i Còrdova registraran fins a 42 °C, Jaén 39 °C, Màlaga 32 °C, Sòria i Burgos 33 °C.
En contrast, el nord gaudirà d'un alleujament relatiu: Santander i Oviedo arribaran a 25 °C, Lugo 28 °C i Bilbao 31 °C. Les nits tropicals, amb temperatures superiors als 25 °C, continuaran sent freqüents, especialment a Andalusia. En moltes localitats la calor es mantindrà intensa fins i tot a la nit.
Dimecres també hi haurà risc de tempestes a bona part del país. En punts del centre, de Madrid, de l'est de Castella-la Manxa i dels Pirineus podria ploure amb calamarsa i ratxes de vent intenses. Una gran notícia, segons Antena 3 Noticias, per a les zones afectades per incendis forestals, que s'han multiplicat en les últimes hores.
Nou augment de temperatures per aquest pont de l'Assumpció
Dijous i divendres seran dies de transició, amb temperatures altes, però sense arribar als extrems dels dies anteriors. Tanmateix, el cap de setmana s'espera un repunt notable. "A partir de dissabte es preveu un nou ascens de les temperatures", alerten els meteoròlegs.
De fet, és força probable que diumenge torni a registrar-se un dia amb valors extrems, molt per sobre del normal. A Canàries, el sol seguirà present i la calitja es mantindrà a les illes orientals. Això sí, per allà, les temperatures baixaran lleugerament.
Per veure una veritable normalització de les temperatures caldrà esperar fins a la setmana vinent. Al voltant del 20 o 21 d'agost, s'espera l'arribada d'una massa d'aire més fresca a la península. Aquesta, a més d'ajudar a baixar les temperatures, podria anar acompanyada de pluges, cosa que ajudaria a refrescar l'ambient encara més.
