‘Per sobre dels 42 °C’: l’AEMET s’avança a Mario Picazo i llança un avís urgent
Les màximes extremes continuaran colpejant bona part d’Espanya al llarg del dia d’avui i de demà, segons l’AEMET
Durant aquests últims dies, gran part del país ha viscut una calor sufocant que no ha donat respir ni de dia ni de nit. Les màximes s'han situat en nivells molt alts i les mínimes han impedit un descans reparador. A aquesta situació s'hi afegeix un ambient sec o amb calitja, segons la zona, i això intensifica encara més la sensació de xafogor.
Ahir, diumenge, es va viure un autèntic avançament de l'episodi més extrem de calor que l'AEMET fa dies que alerta. El vent del sud va ser protagonista a la façana cantàbrica, empenyent les temperatures cap amunt. L'ascens es va estendre fins i tot al nord del litoral mediterrani, però serà avui quan la calor arribi al seu punt més àlgid d'aquesta onada.
L'AEMET alerta que avui les temperatures seran extremes en aquestes zones
Avui, dilluns 11 d'agost, la situació s'intensifica en diverses zones del país, segons l'últim avís especial de l'AEMET. L'agència s'ha avançat a la previsió de Mario Picazo i ja ha alertat de què passarà durant les pròximes hores.
Segons l'AEMET, avui els ascensos tèrmics se centren a la conca de l'Ebre, els terços sud i est peninsulars i el Cantàbric oriental. Al quadrant nord-oest es notarà un cert alleujament, sobretot a Galícia, on començaran a baixar les temperatures.
Tot i aquest lleuger respir al nord-oest, a la major part de l'interior peninsular s'assoliran de manera generalitzada entre 37 i 39 °C. A l'entorn dels rius Xúquer i Segura es podrien superar localment els 40 °C. “Al baix Guadalquivir les màximes podran situar-se per sobre dels 42 °C”, adverteixen des de l'AEMET. A més, tampoc es descarta aquest mateix llindar a la vall de l'Ebre i a les depressions del nord-est.
L'AEMET assenyala que la jornada d'avui podria ser la més calorosa de tot l'episodi a les zones esmentades anteriorment. L'acumulació de calor i l'estabilitat atmosfèrica juguen un paper clau en aquest repunt tèrmic. A més, la presència de nits tropicals continua allargant la sensació d'ofec.
Demà hi haurà tempestes, però les temperatures continuaran disparades
Demà, dimarts 12 d'agost, el descens de les temperatures se centrarà a l'extrem nord i terç nord-oriental. A la resta del país, els termòmetres marcaran valors molt similars als d'avui. Fins i tot s'espera que els registres per sobre dels 42 °C s'estenguin a zones del Guadiana i el Tajo.
Però la jornada de demà portarà un canvi: augmentarà la probabilitat de tempestes de tarda força generalitzades. Aquestes aniran acompanyades de ruixats dispersos i ratxes de vent molt fortes. Tanmateix, l'AEMET adverteix que això introdueix incertesa en la predicció, però no garanteix un alleujament significatiu.
Pel que fa a les mínimes, seguiran en valors molt elevats almenys fins dimarts. No es baixarà de 22 a 25 °C en zones de la meitat sud peninsular, litorals mediterranis, vall de l'Ebre i depressions del nord-est. Això suposa que la sensació de calor persistirà fins i tot en hores nocturnes.
Canàries ja encaren el final d'aquesta onada de calor
A Canàries, avui s'assolirà el punt àlgid de l'onada de calor. Allà tindran màximes de 40 a 42 °C a l'interior sud de les illes orientals i també al massís d'Anaga. La calitja serà significativa i les nits superaran els 25 °C a vessants sud.
A partir de dimarts s'iniciarà un descens progressiu, més acusat a les illes orientals. No obstant això, les màximes seguiran per sobre dels 36 °C a mitjanies, amb punts que superaran els 40 °C a l'interior de Gran Canària i del sud de Fuerteventura.
Dimecres i dijous es preveu un respir a bona part de la Península, amb descensos lleugers a moderats de les temperatures. Tanmateix, l'AEMET no descarta que, després d'aquest alleujament, puguin produir-se nous repunts tèrmics al quadrant nord-est.
