Ja se sap què és l’objecte lluminós que ha creuat el cel de tot Espanya aquesta nit
Un resplendor inusual va sorprendre milers de persones durant la matinada, en plena temporada alta de Perseides
Agost porta nits llargues i cels serens que conviden a aturar-se i mirar amunt. En moltes ciutats i pobles, la rutina es trenca amb plans improvisats per sortir al camp o a la platja. L’objectiu és trobar un racó sense llums que permeti gaudir d’un espectacle natural que cada estiu guanya més seguidors.
Les Perseides, conegudes popularment com a Llàgrimes de Sant Llorenç, s’han convertit en una cita obligada per a aficionats i curiosos. No només per la bellesa dels seus traços lluminosos, sinó per la tradició de demanar un desig en veure’ls creuar el cel. I aquest any, l’expectació era tan alta com les probabilitats de presenciar quelcom extraordinari.
Un esclat que va trencar la calma nocturna
Tanmateix, el que va passar passada la mitjanit de diumenge va ser diferent. Veïns de Múrcia, Torrevella, Ibi i fins i tot Cadis van veure una resplendor intensa que va durar prop d’un minut. L’esclat va il·luminar la nit i va quedar registrat en diversos vídeos que ràpidament es van difondre per xarxes socials.
Les gravacions mostren un objecte incandescent que semblava avançar lentament. Fregava l’atmosfera, deixant rere seu una estela brillant i fragmentada. Fins i tot s’aprecien diversos punts lluminosos desprenent-se durant el seu recorregut.
A diferència de les Perseides, que desapareixen en menys d’un segon, aquest fenomen va ser prolongat. Per la seva durada i moviment, els experts apunten que podria tractar-se de la reentrada d’algun fragment de deixalles espacials. De tota manera, en aquests moments cap autoritat ha confirmat encara el seu origen exacte.
Un estiu ple de sorpreses al cel
No era la primera vegada que passava una cosa així els darrers dies. Tres nits abans, la pluja de Perseides havia deixat una brillant bola de foc al cel d’Espanya. El divendres 8 d’agost, a les 21:55 hores, va ser visible des de centenars de quilòmetres.
La Fundació Astrohita, que opera el Complex Astronòmic de La Hita, ho va registrar amb els detectors de la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-oest d’Europa. El responsable del Projecte SMART del CSIC va explicar que el meteoroide venia del cometa 109P/Swift-Tuttle i va entrar a l’atmosfera a uns 217.000 km/h.
El recorregut va començar a 116 quilòmetres d’alçada sobre Jarafuel. Després va creuar sobre Albacete i va acabar amb una explosió a 86 quilòmetres a Los Arejos. La llum va ser tan intensa que es va veure des de més de 600 quilòmetres de distància, recorrent 182 quilòmetres a l’atmosfera.
Segons la Fundació Astrohita, les Perseides solen ser petites, però quan superen la mida d’un pèsol poden generar bòlids com aquest. Aquests esclats són visibles fins i tot des de molt lluny i sempre deixen una empremta de sorpresa en qui els contempla.
