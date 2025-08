És oficial: el molest fenomen que també arriba amb la forta calor a Catalunya

Catalunya, igual que la resta de la península, es veurà afectada per un llarg episodi de temperatures altes aquests dies. Els termòmetres arribaran a valors molt per sobre de la mitjana climàtica, tot i que no podem parlar encara de rècords. Això sí, juntament amb la intensa calor, també arriba un fenomen que no sol agradar gaire, i que també es deixarà sentir.

Les temperatures altes que patirem a partir d'aquest dimarts no seran cosa de dos dies. Els experts avisen que s'allargaran durant diverses jornades seguides, empitjorant a mesura que avança el mes. "Aquest dimarts encara estarem 'frescos'", assegura @MeteoElpito a X, confirmant que es podran assolir els 39 graus a l'interior.

Tindrem calor durant molts dies i arriba acompanyada

Si ens fixem en els mapes a llarg termini, veiem que les temperatures altes no tenen pressa per marxar de Catalunya. A la ciutat de Barcelona s'espera que els termòmetres marquin valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. És a dir, només a mitjan mes podríem trencar aquesta tendència, tot i que falten molts dies.

El que també tindrem és un altre fenomen, que ens sol visitar força a l'estiu: la calitja. Es tracta de pols en suspensió que arriba directament des del nord d'Àfrica, i que cobrirà tota la península els pròxims dies. "Tindrem diverses entrades de pols africana", avisen els meteoròlegs.

La gran notícia és que, més enllà de cobrir els cels, aquesta situació no resultarà tan molesta com en altres ocasions. I és que, quan plou, aquesta pols africana sol convertir-se en fang, cobrint cotxes i roba estesa. Però com que les precipitacions gairebé no cauran en les pròximes jornades, excepte zones molt localitzades, no caldrà preocupar-se.

L'avís dels meteoròlegs sobre l'onada de calor

La veritat és que aquesta nova onada de calor no destacarà tant per les màximes que es preveuen, sinó per la seva durada. El meteoròleg Álvaro Oliver explica que "no s'aprecia un final clar en la massa d'aire càlid que la sustenta". "És a dir, s'intueixen temperatures molt elevades de manera relativament indefinida en el temps", assegura.

I tot i que no s'espera que les temperatures siguin de rècord, la persistència de l'onada de calor "serà extraordinària". De fet, amb el pas dels dies la calor s'anirà estenent a bona part del continent europeu, de sud a nord. "La massa d'aire subtropical es fa forta a bona part d'Europa", adverteix.

Per tant, de moment el que toca aguantar són temperatures altes durant diversos dies seguits. Si la segona part del mes de juliol ha estat força benèvola, aquesta altra meitat de la canícula no ho serà. Per aquest motiu, es fa més necessari que mai seguir els consells dels experts, hidratant-nos bé i evitant l'exposició solar prolongada.