'Es va confirmant': El Meteocat encén les alertes a Catalunya, no ens escapem
Els meteoròlegs catalans acaben de llançar un avís d’última hora per a tot Catalunya: comença aquest dijous
Aquesta setmana hem tingut temperatures molt més altes que les de l’última meitat del mes de juliol. Però no hem parlat, ni de bon tros, de valors extrems, tot i que sí que s’han situat per sobre de la mitjana climàtica. Ara, però, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba d’actualitzar la seva previsió i no pinta gens bé.
A mitja Espanya ja estan patint les altes temperatures des del passat diumenge, quan els valors es van disparar. Tanmateix, a la major part de Catalunya la pujada ha estat moderada, per la qual cosa no hem parlat d’ona de calor. Ara bé, a partir d’avui, els termòmetres tornaran a pujar amb força, deixant-nos temperatures molt altes durant molts dies.
El Meteocat ja alerta de l’arribada de la "segona ona de calor"
Aquesta nova pujada de les temperatures sí que sembla que serà prou destacable per parlar d’ona de calor. Així ho ha confirmat el Meteocat: "Es va confirmant l’arribada de la segona ona de calor de l’estiu". Entre aquest dijous i diumenge "els termòmetres aniran escalant", sumant cada cop més graus.
El pronòstic actual indica que la temperatura més alta l’assolirem el pròxim diumenge, 10 d’agost. Mentre que a l’interior de Catalunya tindrem màximes de 40 graus i fins i tot més altes, al litoral la situació serà diferent. Per allà no se superaran amb tanta facilitat els 35 graus, per efecte del mar, però la tònica general seran les "nits tropicals".
La dorsal s’anirà instal·lant a Catalunya
Segons ha indicat el Meteocat, a partir de diumenge "s’instal·larà una dorsal que provocarà l’entrada d’una massa d’aire càlid". "En alguns sectors de Catalunya viurem una ona de calor", tal com indiquen els models de referència. En aquest sentit, les comarques que més ho notaran seran, com és habitual, les de l’interior i de Lleida.
Pel que fa a les temperatures, els valors es mouran al voltant dels 40 graus en punts de l’interior. Al litoral de Catalunya les màximes oscil·laran entre els 33 i els 35 graus. És clar que, amb la humitat, la xafogor està assegurada, per la qual cosa el ventilador o l’aire condicionat es tornaran molt útils.
L’AEMET empitjora el seu pronòstic per aquests dies
Per la seva banda, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha actualitzat el seu pronòstic per aquests dies. "Els pronòstics apunten a un episodi llarg: s’allargarà, almenys, fins dimarts, 12 d’agost", ha dit l’AEMET. A més, la previsió és que també s’estengui a l’arxipèlag canari, on les temperatures superaran la mitjana climàtica.
Durant el cap de setmana les màximes oscil·laran entre els 40 i els 42 graus "en àmplies zones", asseguren els experts. En el cas de les illes Canàries la situació no millorarà gaire ni tan sols a la nit. I és que les mínimes no baixaran dels 28 o 26 graus durant les hores nocturnes, dificultant el son.
