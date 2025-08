'Rondaran els 40': el Meteocat confirma la pitjor notícia aquesta setmana a Catalunya

Catalunya es prepara per afrontar una de les setmanes més sufocants d'aquest estiu. Després d'uns dies marcats per un temps relativament estable i sense grans ensurts, ha arribat un canvi radical.

El Meteocat ha confirmat que aquest dilluns serà el punt d'inflexió. Els termòmetres començaran a enfilar-se de manera notable, iniciant una nova fase de calor extrema que podria estendre's durant diversos dies.

Temperatures màximes a l'interior i el litoral

Segons el Meteocat, aquesta setmana estarà dominada per temperatures molt elevades a gairebé tot el territori. La calor s'intensificarà de manera progressiva. I és que aquesta setmana "vindrà marcada per una temperatura elevada, amb valors màxims que rondaran els 40 °C a Ponent".

Les previsions detallen que les temperatures més extremes s'assoliran en zones com el Segrià, Pla d'Urgell, Noguera, Garrigues i Pallars Jussà. Els registres en aquestes comarques podran superar els 37 °C, mentre que en àrees com la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre els termòmetres se situaran prop dels 35 °C.

Però la calor no es quedarà només a l'interior, ja que al litoral central i sud les nits seran especialment dures. Les mínimes es mantindran molt elevades, amb valors que podrien no baixar dels 25 °C, cosa que provocarà nits tòrrides a Barcelona, Tarragona i els seus voltants.

Calor extrema durant tota la setmana a Catalunya

El pronòstic no deixa lloc a dubtes: l'episodi de calor extrema no serà cosa d'un sol dia. La previsió del Meteocat assenyala que les temperatures màximes seguiran pujant entre lleugerament i moderadament a mesura que avanci la setmana. Això significa que la sensació de xafogor serà constant, tant durant les hores diürnes com a les nits.

Tot i que les mínimes podrien descendir de manera molt lleu en alguns punts, al terç sud i a Ponent és probable que fins i tot augmentin lleugerament. Això agreujarà la situació a les zones més afectades, on la combinació d'altes temperatures i humitat convertirà les jornades en un autèntic repte per al benestar.

Aquesta nova onada de calor a Catalunya té el seu epicentre a les comarques de ponent, on l'impacte serà més sever. El Segrià, amb Lleida com a referència, registrarà les temperatures més elevades de la jornada. Tanmateix, la calor s'estendrà també a la resta de Ponent, on la situació serà similar.

Sense dubte, l'agost ha començat amb força, i Catalunya afronta una setmana on la calor tornarà a ser protagonista. L'estiu segueix el seu curs. Però el temps anuncia que el pitjor, almenys pel que fa a temperatures, encara està per arribar.