'Diumenge...': Roberto Brasero alerta d'un nou gir de 180° amb el temps

L'estiu ha arribat oficialment, i amb ell, continuen les altes temperatures que ja havíem experimentat durant els últims dies de la primavera. Encara que el canvi d'estació és clar, el temps no sembla seguir el mateix ritme, i aquest cap de setmana, la calor extrema continuarà a gran part del país. Almenys, durant aquest dissabte.

Però tot pot canviar de cara a diumenge. Roberto Brasero, el meteoròleg d'Antena 3, ha assegurat que l'últim dia de la setmana podria portar un lleuger descens en les temperatures. I fins i tot arribarien més pluges i tempestes després del pas d'una petita DANA.

De fet, les tempestes seran les protagonistes, sobretot al nord i a l'est de la península. Tanmateix, la sensació de calor no desapareixerà del tot.

La calor intensa torna aquest dissabte

Aquest dissabte, Espanya seguirà sota la influència d'una onada de calor que afectarà principalment l'interior del país. Les temperatures tornaran a superar els 38 graus a les valls de l'Ebre, el Tajo, el Guadiana i el Guadalquivir. A més, a Saragossa i a les províncies properes, es podrien assolir els 40 graus, i la calor serà sufocant.

Tanmateix, les tempestes localment fortes estaran presents, sobretot al nord i a l'est de la península. El Cantàbric i Galícia podran notar un lleuger alleujament, amb temperatures més suaus a partir de demà. Però, segons Roberto Brasero, a la resta d'Espanya, la calor seguirà sent la principal protagonista.

Pluges i tempestes diumenge, però també calor

El que sembla ser una lleugera esperança arriba amb diumenge. "Un lleuger descens tèrmic ens espera en la jornada de diumenge", ha explicat el meteoròleg. Encara que no s'esperen temperatures tan extremes com dissabte, Roberto Brasero adverteix que la calor encara persistirà a moltes zones d'Espanya.

El descens no serà dràstic, però es notarà en la jornada de diumenge. Les temperatures rondaran els 35 i 38 graus a les principals zones afectades, encara que amb una petita variabilitat. I és que Roberto Brasero ha confirmat per "diumenge l'acostament d'una petita DANA o aire fred a l'Atlàntic".

Aquesta petita bossa d'aire fred a l'Atlàntic afavorirà la formació de tempestes. Aquestes podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent. El nord i l'est de la península seran les àrees més afectades, amb la previsió de tempestes localment fortes.

Aquest començament d'estiu a Espanya no serà tan suau com altres anys. Si bé l'estació acaba de començar oficialment, el clima sembla més aviat una continuació dels últims dies, amb temperatures molt altes i tempestes disperses. Veurem què ens porta el temps els pròxims dies, però tot apunta que l'estiu ha arribat per quedar-se.