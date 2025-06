'Fins als 40 °C': el Meteocat confirma la pitjor notícia i posa en avís 12 comarques

L'estiu oficialment ja és aquí, però les altes temperatures ens acompanyen des de fa dies. I és que els termòmetres no donen treva a Catalunya. I, malauradament, el dissabte no serà una excepció.

Des del Meteocat, el servei meteorològic de Catalunya, s'ha emès una alerta per calor que afecta 12 comarques, especialment a Lleida i Girona. Seguint la tònica de la setmana, serà un cap de setmana calorós, amb màximes que podrien superar els 40 °C en algunes zones.

Més calor extrema aquest cap de setmana a Catalunya

Segons el Meteocat, les temperatures pujaran encara més durant aquest dissabte, assolint nivells extrems en algunes zones. I és que les temperatures avui seran una mica més altes que els dies anteriors. "A Ponent es pot arribar fins a prop dels 40 °C i al nord-oest, als 36 o 37 °C", han assegurat. Serà una jornada, sens dubte, d'"ambient càlid i amb xafogor".

L'avís del Meteocat afecta un total de 12 comarques, majoritàriament ubicades a les províncies de Lleida i Girona. Són les següents: Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues, Segrià, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès.

A totes aquestes comarques, s'esperen temperatures elevades que podrien superar els valors habituals per aquesta època de l'any. Els experts del Meteocat aconsellen tenir precaució, especialment entre les hores de més calor, que se centraran durant la tarda.

Calor sí, però també pluges i tempestes

Aquest cap de setmana es perfila com un dels més calorosos del que portem d'estiu. Mentre les altes temperatures colpegen la major part de Catalunya, algunes zones podran experimentar un clima més suau. Tot gràcies a les pluges que s'esperen a àrees del Pirineu.

I és que Meteocat adverteix que es registraran precipitacions en algunes àrees del territori català, principalment al Pirineu, Prepirineu i Massís del Port. Aquestes pluges, que podrien produir-se a partir del migdia, poden venir acompanyades de tempestes localitzades.

Tanmateix, les precipitacions no seran suficients per mitigar la calor. No hi ha dubte que, després d'haver entrat oficialment a l'estiu, les altes temperatures continuaran sent les protagonistes durant el cap de setmana i en els pròxims mesos.