‘De cara a dijous’: Els meteoròlegs alerten que el pitjor de la calor ha d'arribar

Espanya travessa un episodi de calor persistent que no dona treva ni durant el dia ni a la nit. Les temperatures extremes continuen marcant registres inusualment elevats, i el pitjor encara està per arribar. Almenys així ho confirmen els experts després de revisar uns mapes de previsió que porten males notícies per als més calorosos.

La situació, lluny de millorar, tendirà a empitjorar en els pròxims dies. Tal com adverteixen des d'ElTiempo.es, "de cara a dijous les temperatures nocturnes pujaran més. L'arribada d'una massa de nuvolositat i calitja del sud dispararà els termòmetres nocturns a l'oest i el nord, especialment entre el País Basc i Navarra".

Les nits seguiran sent tropicals

Aquesta massa nuvolosa, sumada als vents dominants, impedirà un refredament efectiu durant la nit, accentuant la sensació de xafogor. Ciutats com Sevilla, Badajoz, Huelva, Càceres i Cadis ja estan registrant mínimes de 25 graus o més. Una tendència que es repetirà, almenys, fins diumenge.

En llocs com Saragossa o València, les mínimes seguiran superant els 22-23 graus durant el que queda de setmana. Les jornades també seran extremadament caloroses. Dimecres es preveu com el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que oscil·laran entre els 35 i els 40 graus en àmplies zones de l'interior peninsular.

Al sud-oest, els valors superaran amb escreix els 40, especialment als valls del Guadiana i Guadalquivir. Dilluns, Montoro (Còrdova) va registrar 42,1 graus i Mèrida (Badajoz) va assolir els 41,7. Les autoritats han activat avisos grocs i taronges per calor en comunitats com Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, Aragó, Múrcia i Catalunya.

Unes temperatures històriques

Fins i tot el nord peninsular, habitualment més temperat, patirà màximes per sobre dels 30, excepte en punts del Cantàbric. La intensitat i persistència d'aquest episodi no té precedents en dècades passades. Estacions meteorològiques com València-Vivers, amb més de 70 anys de dades, evidencien un augment clar de les nits tropicals.

Tot i que a mitjans de la pròxima setmana podria arribar una DANA que doni un lleuger respir, tot apunta que la calor tornarà amb força. La dorsal que domina l'atmosfera sobre la península Ibèrica seguirà afavorint l'estabilitat i l'escalfament progressiu de l'aire. Així, la pregunta no és si farà calor, sinó quan acabarà aquest episodi extrem.