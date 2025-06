Gir de 90º en aquestes tres zones de Catalunya: no només s'espera calor extrema

Catalunya es troba en plena transició entre un episodi de calor extrema i un augment marcat de la inestabilitat atmosfèrica. No hi ha dubte que la primavera s'acomiada per tot el que val. Igual que ho fa l'estiu, que comença demostrant que té ganes de desplegar tots els seus encants.

Els experts centren la seva atenció especialment en tres zones clau: Ponent, el Prepirineu i el Pirineu. El que inicialment semblava ser un cap de setmana de calor tòrrida, s'està transformant en un escenari on les tempestes guanyen protagonisme. Durant el dissabte 21 de juny, la calor serà protagonista absoluta a gran part del territori.

Unes temperatures de ple mes d'agost

Els models meteorològics ja preveien temperatures que arribarien als 40 graus a Ponent, concretament a comarques com el Segrià o la Ribera d’Ebre. En aquest sentit, de moment, les previsions s'estan complint. En aquestes zones, el vent de garbí bufarà de manera persistent, cosa que sumarà una sensació de xafogor encara més intensa.

Catalunya es veurà envoltada en una jornada marcada per un ambient plenament estiuenc, amb temperatures pròpies d'un mes de juliol canicular. A l'interior i el prelitoral també s'hi registraran valors molt alts, superant fàcilment els 36-38 graus. Mentrestant, a punts de la Catalunya Central i el Bages s'arribaran als 39.

A les zones costaneres, l'efecte del vent pot suavitzar lleugerament els termòmetres, però no evitarà l'ambient pesat. Tanmateix, no tot serà sol i calor. A partir de la tarda de dissabte, s'espera la formació de núvols d'evolució al nord-oest de Catalunya, que podrien deixar precipitacions en forma de tempesta.

Aquestes seran inicialment aïllades i localitzades, però poden anar acompanyades d'intensitat elèctrica i localment una mica de calamarsa. Les comarques del Prepirineu de Lleida i l'Alt Urgell podrien veure's especialment afectades. Diumenge, el panorama fa un gir clar cap a la inestabilitat.

Dos ambients molt diferents

Tot i que les temperatures continuaran sent elevades, es preveu un augment notable de les precipitacions, més extenses i abundants, sobretot al Prepirineu i Pirineu. Segons confirma el Meteocat, aquestes tempestes podrien ser més freqüents, persistents i afectar àrees més àmplies. Aquest gir meteorològic obliga la població a mantenir-se informada i extremar precaucions.

Tant per la calor com per les possibles tempestes. Catalunya viurà un cap de setmana de contrastos: del forn de Ponent, al xàfec al nord, en qüestió d'hores. Així doncs, no hi haurà millor remei que mantenir-se informats i prevenir.