Roberto Brasero confirma que el pitjor de les tempestes arriba avui: 'Molt fortes'

Arriba a Espanya una nova jornada marcada per la calor extrema i les tempestes intenses a bona part del país. Tal com ha avançat el meteoròleg Roberto Brasero, avui podríem viure el dia amb més nombre de ruixats i tempestes de tota la setmana. Tot plegat amb fenòmens localment molt forts en zones de l'interior peninsular.

Segons l'expert, "les tempestes podran ser localment molt fortes, especialment en zones d'Àlaba, Burgos o La Rioja, on podríem tenir una forta pedregada". Pel que fa a les temperatures, les mínimes seguiran en augment, sobretot després d'una nit tropical. Allà, els termòmetres no han baixat dels 20 graus.

Unes temperatures rècord per a un mes de juny

Fins i tot, en ciutats com Jaén o Sevilla, les mínimes han superat els 25, el que es coneix com a nit tòrrida. En alguns casos, com a Osca, les mínimes han arribat a ser més altes que a Las Palmas de Gran Canaria. Durant la jornada d'avui, les màximes baixaran a Galícia, però pujaran en regions com el País Basc, Huelva i la vall de l'Ebre.

A Saragossa s'esperen fins a 39 graus, i Sevilla podria tornar a arribar als 40, cosa que batria el rècord de dies amb aquesta temperatura. Un llindar habitual al juliol i agost, però que enguany s'ha avançat notablement. Les tempestes protagonitzaran la tarda d'aquest dijous.

Es preveuen ruixats a l'àrea cantàbrica, el sistema Ibèric, l'Ebre, l'interior de l'est i sud-est peninsular, i en zones com Extremadura. Les més intenses podrien donar-se, segons Roberto Brasero, a Àlaba, Burgos i La Rioja, amb risc de calamarsa forta. El panorama dels pròxims dies seguirà marcat per la calor extrema.

Les nits seguiran la mateixa tendència

Divendres les temperatures pujaran a Galícia i les comunitats cantàbriques, on es podrien arribar als 34 graus en zones de l'interior. Tanmateix, s'espera un descens tèrmic de fins a vuit graus dissabte en aquestes àrees. A la resta del país, la calor persistirà amb poques variacions.

Entre divendres i dilluns se superaran els 36 graus a la vall de l'Ebre, el centre i la meitat sud peninsular, amb pics de 40. Les nits seguiran sent especialment càlides al Mediterrani, el centre i el sud, amb mínimes per sobre dels 25, tot i que una mica més fresques al Cantàbric. Així doncs, no quedarà més remei que combatre la calor amb aigua, ventiladors i molta paciència.