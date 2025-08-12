'Avisos vermells': Salten les alarmes per aquest darrer comunicat de l'AEMET
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'avís vermell per altes temperatures en diverses comunitats
Aquest dimarts la intensa calor que ja fa diversos dies que afecta Espanya es mantindrà a la major part del país. Les màximes se situaran molt per sobre del que tocaria, com correspon a un episodi de calor excepcional com aquest. Per això, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha volgut curar-se en salut i ha activat diversos avisos de nivell vermell a la península.
En concret, segons els meteoròlegs espanyols, aquest 12 d'agost fins a dues comunitats comptaran amb avisos vermells. Parlem de l'interior de Guipúscoa i Biscaia, on es podran assolir o superar els 40 graus. A més, l'avís vermell també està actiu al litoral de Huelva, on fàcilment arribaran als 40 graus.
Finalment, a punts de Sevilla i Còrdova fregaran els 44 graus, cosa que ha portat l'AEMET a activar l'avís vermell. Naturalment, en moltes altres regions s'han activat els avisos de nivell taronja o groc. Un clar indicador de la duresa d'aquesta onada de calor d'agost, que s'està allargant de manera força inusual.
Un dia amb molta calor, però també inestabilitat
En definitiva, la calor continuarà sent protagonista aquest dimarts a gran part d'Espanya. De manera general, les temperatures superaran els 34 graus a la majoria de les regions i arribaran als 40 graus al sud. Tanmateix, al Cantàbric i Canàries es notarà un cert alleujament tèrmic gràcies a la influència dels alisis, que afavoriran descensos locals.
Pel que fa a la inestabilitat, les tempestes tornaran a desenvolupar-se als Pirineus i Sistema Ibèric. Aquestes podran ser puntualment fortes i acompanyades d'aparell elèctric. Tot i que l'extensió dels avisos vermells per calor es reduirà, el risc continuarà sent alt a moltes zones interiors.
Ja durant dimecres, l'arribada d'un front atlàntic provocarà un canvi notable a la meitat nord peninsular. S'esperen més núvols, tempestes i un descens acusat de les temperatures. Aquest alleujament es notarà sobretot a Galícia i la Meseta nord, on l'ambient serà molt més suportable.
Malgrat aquesta refrescada, a la meitat sud la calor es mantindrà intensa. De fet, els meteoròlegs esperen a tota aquesta zona màximes properes als 40 graus, sobretot a les depressions del Guadalquivir i Guadiana.
L'onada de calor arriba al seu final dijous
Dijous la calor continuarà present, tot i que amb valors més moderats. El descens de les temperatures i la reducció de les zones en avís taronja apunten a un possible final de l'onada de calor. No obstant això, la situació encara presenta una certa incertesa i caldrà seguir de prop les actualitzacions de l'AEMET.
Amb aquest escenari, la recomanació és evitar l'exposició prolongada al sol, hidratar-se constantment i prestar especial atenció a infants, persones grans i col·lectius vulnerables. La transició a un temps més fresc podria arribar en qüestió de dies, però ara gran part del país continuarà notant el rigor de l'estiu.
