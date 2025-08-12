Gir de 180° amb la bola de foc que va creuar el cel d’Espanya diumenge: sorpresa
El fenomen va ser visible des de diverses comunitats i va deixar milers de persones preguntant-se què el va provocar
Durant la nit de diumenge, un fenomen lluminós va sorprendre els qui miraven el cel. En diferents ciutats i pobles, la claror de la lluna plena no va impedir que una intensa llum es robés tota l'atenció. A les xarxes socials, els vídeos es van multiplicar en qüestió de minuts.
En les imatges, s'aprecia una brillant estela que creua el firmament a gran velocitat. El traç lluminós semblava desintegrar-se a poc a poc, deixant un rastre que mantenia la vista fixa cap amunt. L'escena va despertar especulacions immediates.
Un espectacle visible des de diverses regions
El fenomen es va poder observar des de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Múrcia i fins i tot les Illes Balears. La trajectòria semblava recórrer gran part del cel peninsular, cosa que va incrementar la sorpresa dels qui ho van presenciar.
Alguns testimonis van creure que es tractava d'un meteorit. D'altres van apostar per restes de la pluja d'estrelles de les Perseides, molt activa aquests dies. La confusió va créixer en recordar-se que, el divendres anterior, una cosa semblant havia estat vista i catalogada com un cometa.
A Twitter, Instagram i TikTok, les teories anaven des d'un simple meteorit fins a ferralla espacial. La imatge de l'"estrella fugaç" va durar diversos segons, temps suficient per encendre tot tipus de comentaris.
L'explicació real del flaix
Poc després, la Xarxa d'Investigació de Bòlids i Meteorits (SPMN) va aclarir la incògnita. Alguns experts afirmen que el flaix no era un meteorit, sinó la reentrada a l'atmosfera de la quarta etapa d'un coet xinès Jielong-3.
Aquest vehicle de llançament, de 31 metres de llarg, havia enlairat el 8 d'agost des d'una barcassa al Mar Groc. La seva missió era posar en òrbita un satèl·lit de comunicacions per a Geely Automotive, com a part d'un projecte per provar la conducció autònoma.
Després de completar el seu objectiu, l'última etapa del coet va ser col·locada en una òrbita baixa per reduir el risc de deixalles espacials. Aquella maniobra va provocar que l'objecte reingrés a l'atmosfera a les 23:50 hores de diumenge.
Tanmateix, també cal tenir en compte la versió d'altres experts. Alguns afirmen que no es tractava del coet xinès, sinó d'un satèl·lit Starlink de l'empresa d'Elon Musk. Per això, encara no se sap amb certesa què va creuar el cel espanyol.
Un viatge brillant sobre la Península
L'investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, José María Madiedo, ho ha deixat clar. "L'objecte va entrar a l'atmosfera a uns 29.000 km/h sobre l'Atlàntic, va creuar la Península i va continuar cap al Mediterrani"
El pas del coet va ser registrat per observatoris a Toledo, Almeria, Granada, Sevilla i Huelva. La trajectòria llarga i rasant, juntament amb múltiples fragments lluminosos, va confirmar que no es tractava d'un meteorit.
Els experts recorden que, a diferència dels cossos rocosos, les restes espacials solen fragmentar-se de manera prolongada. La seva brillantor és intensa i l'estela es manté visible més temps. Un espectacle que, encara que no sigui natural, continua deixant bocabadats els qui el presencien.
