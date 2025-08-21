Verificat: aquests espanyols tindran dues pensions només complint aquest requisit
Al contrari del que molts es pensaven, existeix la possibilitat de cobrar dues pagues un cop assolida la jubilació
Quan s'apropa l'edat de jubilació, són molts els dubtes que sorgeixen entre els treballadors. Una de les preguntes més freqüents és si és possible rebre dues pensions al mateix temps. La idea resulta molt atractiva, però també pot semblar massa bona per ser veritat.
En realitat és possible. Però amb condicions molt concretes que, si es compleixen, obren la porta a una jubilació molt més favorable.
I és que hi ha certs casos en què un treballador pot tenir dret a cobrar dues pensions públiques. Sempre que la seva vida laboral hagi estat repartida entre el Règim General i el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Tanmateix, no n'hi ha prou amb haver cotitzat en ambdós règims.
Qui pot accedir a dues pensions?
La clau està en haver cotitzat almenys 15 anys al Règim General (com a treballador per compte d'altri) i altres 15 anys al RETA (com a autònom). A més, s'exigeix que almenys dos anys de cotització en cada règim estiguin inclosos en els últims 15 anys abans de la jubilació.
Si es compleixen aquests dos requisits de manera independent en cada sistema, es podrà accedir a dues pensions diferents. Calculades també de manera separada, recull El Mundo.
Això es deu al que recull la Llei General de la Seguretat Social en el seu article 163. Indica que les pensions del mateix règim són incompatibles entre si si coincideixen en un mateix beneficiari. Excepte que existeixi una disposició legal que digui el contrari.
Tanmateix, aquesta incompatibilitat no s'aplica quan les pensions provenen de règims diferents. Com és el cas del Règim General i el RETA.
Requisits a tenir en compte
A més de complir amb els anys de cotització, hi ha dos conceptes clau que cal tenir en compte: la carència genèrica i la carència específica. La primera fa referència al requisit general d'haver cotitzat un mínim de 15 anys en total. La segona exigeix que dos d'aquests anys estiguin inclosos en els 15 anys previs al moment de la jubilació.
Això s'aplica a cada règim per separat. Per tant, si un treballador acredita aquests períodes en ambdós règims, podrà optar a dues pensions. El que pot suposar una jubilació més còmoda i amb més suport econòmic.
Això sí, la suma d'ambdues pensions no podrà superar el topall màxim establert per llei. El 2025 se situa en 3.267,60 euros mensuals.
En el cas que un treballador no arribi als 15 anys en un dels règims, no tot està perdut. La Seguretat Social contempla la possibilitat de sumar els períodes de cotització d'ambdós règims per calcular una sola pensió.
Per exemple, si s'han cotitzat 26 anys al Règim General i 12 anys al RETA, se sumarien 38 anys. Això permetria accedir a la jubilació amb el 100% de la base reguladora, encara que en aquest cas només es percebria una pensió.
