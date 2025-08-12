Avís d'última hora: Aquestes pensions continuen a l'aire i mitja Espanya està muda
La Seguretat Social fa una sèrie de controls per confirmar que es continuen complint els requisits exigits
En les darreres setmanes, una notícia ha començat a circular amb força i ha generat preocupació entre milions de ciutadans. Certes pensions estan sent revisades de manera massiva. El que molts consideren un dret segur podria estar en perill si no es compleixen totes les condicions exigides per la llei.
La Seguretat Social ha activat un protocol de control que podria deixar milers de persones sense un dels ingressos més importants de la seva vida. Es tracta de la pensió de viduïtat, una ajuda econòmica vital per a qui ha perdut el seu cònjuge o parella de fet. Aquesta prestació ha estat durant anys un pilar fonamental per a moltes famílies, sobretot entre dones grans que no compten amb una altra font d'ingressos.
Però des de fa mesos, la Seguretat Social està duent a terme una anàlisi detallada dels expedients de qui la rep. Tot amb l'objectiu d'assegurar-se que es continuen complint les condicions que la llei estableix.
Milions de pensions, en el punt de mira
La magnitud del procés és impactant: més de 2,3 milions de pensions de viduïtat estan sent examinades, recull la web de Cope. Aquesta prestació és la segona més comuna a Espanya, només superada per les pensions de jubilació. Tanmateix, no totes les persones que la perceben compleixen avui amb els requisits necessaris.
I és aquí on entra en joc el nou control impulsat per l'administració. Un dels principals motius de retirada és haver iniciat una nova relació. Si una persona beneficiària de la pensió ha contret matrimoni una altra vegada, o ha registrat una nova parella de fet, l'ajuda pot cancel·lar-se.
Això sí, llevat que es compleixin certs límits d'ingressos establerts per la llei. També s'estan anul·lant pensions en els casos on no s'han comunicat correctament canvis familiars o econòmics. Aquests alterarien el dret a continuar cobrant aquesta prestació.
Però el problema no es limita a la pèrdua de la pensió. En alguns casos, la Seguretat Social està exigint la devolució dels diners cobrats de manera indeguda. Això està generant una gran por entre els beneficiaris.
I és que moltes persones podrien enfrontar-se a un deute inesperat. I tot per no haver actualitzat les seves dades o per no conèixer en detall els requisits actuals.
D'entre els aspectes que més s'estan revisant destaquen la convivència amb una nova parella i els ingressos anuals. Si els ingressos conjunts superen el doble del Salari Mínim Interprofessional o si la pensió representa menys del 75% dels ingressos individuals, pot considerar-se que ja no existeix la necessitat econòmica per mantenir l'ajuda.
A més, s'està prestant molta atenció a la situació prèvia del difunt. Per exemple, si no va cotitzar almenys 500 dies en els darrers cinc anys abans de la defunció, també es pot denegar la pensió. I si la parella era de fet, s'exigeix demostrar una convivència mínima de cinc anys mitjançant documentació vàlida.
