Bogeria màxima a Unicaja després de confirmar això als seus clients: falten pocs dies
Unicaja ho dona tot amb aquesta promoció que ja està enganxant milers de clients a tot Espanya: pren nota
Unicaja acaba de llançar un anunci que ha desfermat l'eufòria entre els seus clients. L'entitat ha confirmat una promoció que té un premi molt atractiu i que ja està donant molt de què parlar.
Es tracta d'un sorteig en què els participants poden endur-se un dels 3 iPhone 16 de 128 Gb, un regal que molts somien tenir a les seves mans. L'oportunitat està oberta per temps limitat i convé prendre'n nota perquè finalitza molt aviat.
Unicaja es desmelena: amb una mica de sort, pot ser teu un iPhone 16
La promoció d'Unicaja està dirigida als clients que facin ús de la Banca Digital. El requisit és molt senzill: n'hi ha prou amb fer almenys una operació a través d'aquesta plataforma per poder entrar al sorteig de l'esperat smartphone. La idea és fomentar l'ús dels serveis en línia que el banc ofereix i, alhora, premiar la fidelitat dels seus usuaris amb un detall d'altíssim nivell.
Unicaja ha confirmat que els clients interessats poden inscriure-s'hi i complir les condicions fins al proper 28 d'agost. Passada aquesta data, ja no hi haurà més opcions d'entrar al sorteig i qui no ho faci es quedarà fora d'aquesta oportunitat tan especial. Per això l'entitat insisteix que cal afanyar-se i no esperar a l'últim moment.
Així de fàcil et pots inscriure: ho confirma Unicaja
L'inscripció és molt senzilla. Els clients només han d'accedir a la Banca Digital, fer l'operació que desitgin i confirmar la seva participació al sorteig. En pocs passos, ja estaran dins del llistat de possibles guanyadors d'aquest regal tan exclusiu.
A més, l'entitat ha posat a disposició dels usuaris més detalls de la promoció a la seva pròpia web i a les seves oficines. I tot, perquè ningú es quedi amb dubtes sobre les condicions. L'anunci ha generat expectació perquè no cada dia un banc sorteja un iPhone 16.
La campanya reforça el vincle entre l'entitat i els seus usuaris
Molts clients veuen aquesta promoció com una recompensa a l'ús diari de la Banca Digital. Un servei que a més permet estalviar temps i fer gestions de manera més còmoda. La campanya reforça el vincle entre l'entitat i els seus usuaris, mostrant que la banca també pot sorprendre amb iniciatives que generen veritable eufòria.
Els clients han de prendre nota d'aquest detall i actuar com més aviat millor per no perdre's un sorteig que promet ser molt renyit. Amb un premi tan cobejat i un requisit tan fàcil, no és d'estranyar que la promoció estigui causant autèntica bogeria entre els clients.
