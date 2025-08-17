Mitja Espanya, pendent de les seves pensions: ja saben que serà qüestió d’uns dies
Milions de ciutadans tenen un interès especial a saber la data concreta en què rebran la paga
Agost avança i, amb ell, una de les dates més esperades per a milions de persones al nostre país. Mentre molts gaudeixen de l'estiu, altres miren amb atenció el seu compte bancari. I és que, com cada mes, mitja Espanya està pendent de la seva pensió.
Tot i que es tracta d'un tràmit mensual i rutinari, a l'estiu pren una importància especial. No només per les despeses habituals, sinó també per aquelles extres que solen arribar en aquesta època de l'any.
Actualment, a Espanya s'abonen més de 10 milions de pensions mensuals, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. D'aquestes, més de 9 milions corresponen a prestacions contributives. A això cal afegir-hi les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital, cosa que eleva la despesa total mensual a més de 13.200 milions d'euros.
L'import mitjà de la pensió contributiva ronda els 1.254 euros, mentre que la mitjana general del sistema se situa en uns 1.144 euros mensuals. Per a moltes persones, aquesta paga representa la seva única font d'ingressos. Per això, conèixer el dia exacte de l'ingrés és fonamental.
Les pensions es cobren amb avançament
La Seguretat Social estableix el pagament oficial entre l'1 i el 4 de cada mes següent. Però la veritat és que molts bancs avancen la paga, normalment cap al 25 del mes anterior.
Aquesta pràctica, cada cop més comuna entre les entitats bancàries, no és obligatòria ni està regulada per l'Estat. Però forma part de l'estratègia de fidelització dels bancs. Avançar l'ingrés de les pensions permet retenir clients grans, que tendeixen a ser més estables i utilitzen altres productes financers associats al compte.
Per a aquest mes d'agost de 2025, algunes entitats ja han confirmat les seves dates. Bankinter, EVO Banco i Unicaja han anunciat que abonaran les pensions el dijous 21 d'agost. Altres entitats com Banco Santander, CaixaBank o Banco Sabadell encara no han publicat la data exacta, recull 20 Minutos.
No obstant això, si segueixen la tendència d'anys anteriors, és probable que els ingressos es facin entre el 23 i el 25 d'agost. Enguany, el dia 24 cau en diumenge, cosa que pot avançar o endarrerir el pagament al divendres 22, dissabte 23 o dilluns 25. Tot dependrà de cada banc.
Tot i que la paga de la jubilació i la resta de pensions arriba sempre, la data concreta depèn del banc i pot variar lleugerament. Per això, convé estar atents als comunicats oficials de cada entitat i comprovar amb antelació quan estaran disponibles els diners.
