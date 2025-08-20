Salten les alarmes al Banco Santander: molts s'ho estan jugant, fes-ho ja
Si no vols patir complicacions innecessàries aquest estiu, Banco Santander et dona un cop de mà per respirar tranquil
En ple estiu, Banco Santander ha llançat un avís taxatiu a tots els seus clients. I no és cap exageració: molts avui s'ho estan jugant sense saber-ho. Aquest estiu, més que mai, és vital fer aquest gest pel teu bé i el dels teus estalvis.
L'entitat adverteix que les estafes estan assolint nivells de sofisticació inèdits. Ara, els delinqüents utilitzen intel·ligència artificial per clonar veus familiars, imitar missatges creïbles o generar correus gairebé impossibles de distingir dels reals. Tot això amb l'objectiu d'enganyar la teva confiança i portar-te a clicar un enllaç, descarregar un fitxer o donar dades personals.
Banco Santander no s'ho pren a la lleugera: aquest estiu fes aquest gest sense falta
Per això, el banc ha llançat un avís taxatiu: no et pots relaxar sota cap concepte. Els teus mòbils, tauletes o ordinadors necessiten estar blindats amb la màxima seguretat. Això implica tenir el programari sempre actualitzat, instal·lar antivirus de confiança i evitar xarxes Wi-Fi públiques sense protecció.
Segueix aquests senyals clares: si reps un SMS sospitós, no entris en enllaços ni enviïs dades. Tampoc ho facis si és una trucada que et demana codis, dades o claus dels teus comptes. Banco Santander remarca que mai et demanarà les teves contrasenyes per SMS, email o telèfon.
El motiu pel qual hauries de fer això avui mateix
Actua ja, sense esperar: revisa que el teu mòbil i ordinador estiguin protegits i descarrega només apps des de botigues oficials. És un gest clau que t'estalviarà molts disgustos.
No acceptis trucades insistents que demanin codis o que vulguin “ajudar” amb un gest. Si et sona a phishing o smishing, reporta-ho de seguida: envia l'SMS sospitós al 638 444 542, truca a la Superlínia 915 123 123 o reenvia el correu a phishing@gruposantander.com.
Converteix-te en un veritable Cyber Hero. Santander ofereix una experiència interactiva per aprendre tècniques clau: distingir phishing de veritat, contrasenyes robustes, navegació segura, identificar correus falsos… tot amb un llenguatge proper i directe que et converteix en guardià de la teva pròpia seguretat digital.
El compromís total de Banco Santander és clar: reforçar la seva seguretat interna, protegir els teus dispositius i ajudar-te a defensar-te amb consells i eines. No només a través de la tecnologia, sinó també ensenyant-te a actuar amb precaució i confiança en aquest entorn digital hiperconnectat.
Més notícies: