Un home amb expressió de sorpresa està superposat sobre una imatge d?una sucursal del banc Santander.
Banc Santander vol evitar que et prenguin els teus diners
Salten les alarmes al Banco Santander: molts s'ho estan jugant, fes-ho ja

Si no vols patir complicacions innecessàries aquest estiu, Banco Santander et dona un cop de mà per respirar tranquil

Miguel Cuartas Ortego

En ple estiu, Banco Santander ha llançat un avís taxatiu a tots els seus clients. I no és cap exageració: molts avui s'ho estan jugant sense saber-ho. Aquest estiu, més que mai, és vital fer aquest gest pel teu bé i el dels teus estalvis.

L'entitat adverteix que les estafes estan assolint nivells de sofisticació inèdits. Ara, els delinqüents utilitzen intel·ligència artificial per clonar veus familiars, imitar missatges creïbles o generar correus gairebé impossibles de distingir dels reals. Tot això amb l'objectiu d'enganyar la teva confiança i portar-te a clicar un enllaç, descarregar un fitxer o donar dades personals.

Banco Santander no s'ho pren a la lleugera: aquest estiu fes aquest gest sense falta

Per això, el banc ha llançat un avís taxatiu: no et pots relaxar sota cap concepte. Els teus mòbils, tauletes o ordinadors necessiten estar blindats amb la màxima seguretat. Això implica tenir el programari sempre actualitzat, instal·lar antivirus de confiança i evitar xarxes Wi-Fi públiques sense protecció.

Una dona amb ulleres vermelles i vestit vermell sosté un ordinador portàtil i assenyala cap al logotip de Santander en un entorn modern doficina.

Els teus dispositius digitals han d'estar totalment protegits

Segueix aquests senyals clares: si reps un SMS sospitós, no entris en enllaços ni enviïs dades. Tampoc ho facis si és una trucada que et demana codis, dades o claus dels teus comptes. Banco Santander remarca que mai et demanarà les teves contrasenyes per SMS, email o telèfon.

El motiu pel qual hauries de fer això avui mateix

Actua ja, sense esperar: revisa que el teu mòbil i ordinador estiguin protegits i descarrega només apps des de botigues oficials. És un gest clau que t'estalviarà molts disgustos.

No acceptis trucades insistents que demanin codis o que vulguin “ajudar” amb un gest. Si et sona a phishing o smishing, reporta-ho de seguida: envia l'SMS sospitós al 638 444 542, truca a la Superlínia 915 123 123 o reenvia el correu a phishing@gruposantander.com.

Home gran mirant el seu telèfon davant d'una sucursal del banc Santander especialitzada en el negoci agro.

No t'adormis, aquest estiu et poden estafar si no fas això

Converteix-te en un veritable Cyber Hero. Santander ofereix una experiència interactiva per aprendre tècniques clau: distingir phishing de veritat, contrasenyes robustes, navegació segura, identificar correus falsos… tot amb un llenguatge proper i directe que et converteix en guardià de la teva pròpia seguretat digital.

El compromís total de Banco Santander és clar: reforçar la seva seguretat interna, protegir els teus dispositius i ajudar-te a defensar-te amb consells i eines. No només a través de la tecnologia, sinó també ensenyant-te a actuar amb precaució i confiança en aquest entorn digital hiperconnectat.

