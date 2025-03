L'últim de BBVA que tothom aplaudeix sense parar: confirmat, des d'avui mateix

BBVA, en col·laboració amb la Fundació Indifferent Minds, ha llançat un nou documental titulat "Altas Capacidades. (Out of the box)", que es va estrenar a Movistar Plus+ aquest divendres 14 de març.

Aquest projecte, desenvolupat per BBVA Creative, l'agència interna del banc, busca visibilitzar els reptes i necessitats de les persones amb altes capacitats, promovent la inclusió i la igualtat d'oportunitats.

BBVA recolza les persones amb altes capacitats a través d'un documental

El documental se centra en les experiències de nens, joves i adults amb altes capacitats, així com en les perspectives d'experts en el tema. A través de testimonis directes, s'exploren les característiques distintives d'aquestes persones, les dificultats que enfronten i les possibles solucions educatives per millorar el seu benestar i desenvolupament.

Carlos Pérez Beruete, responsable de Cultura i Compromís a BBVA, destaca la importància de reconèixer i recolzar el talent de les persones amb altes capacitats. Segons Pérez Beruete, "vivim envoltats de persones amb altes capacitats i reconèixer-les és el primer pas per recolzar aquest talent. Ajudant així a que desenvolupin tot el seu potencial alhora que vetllant pel seu benestar en la societat".

El documental de Movistar Plus+ incideix en la urgència de visibilitzar aquesta realitat

Jana Martínez-Piqueras, presidenta de la Fundació Indifferent Minds i experta en l'àmbit educatiu, emfatitza la urgència de visibilitzar la realitat de les altes capacitats. Amb més de 25 anys d'experiència, Martínez-Piqueras ha dedicat els últims cinc anys a dissenyar i implementar programes innovadors per a la detecció i atenció de l'alumnat amb alta capacitat.

Ho ha fet promovent la inclusió i el desenvolupament del talent en l'entorn escolar. La fundació intenta ser l'"eslabó" que falta entre família i escola, proporcionant als menors l'atenció necessària per cobrir les mancances del sistema. Mentrestant, Teresa del Campo, CEO de BBVA Creative, ressalta el propòsit del documental.

És crucial entendre que aquestes persones viuen les seves emocions de forma intensa

"L'objectiu que perseguim a BBVA Creative amb la creació d'aquest documental és donar veu a persones que pateixen i senten que no encaixen en la societat. Els escassos diagnòstics provoquen que moltes persones ni tan sols sàpiguen què els està passant".

Les persones amb altes capacitats aprenen, pensen i senten a major velocitat i intensitat que la resta. La falta d'un diagnòstic adequat pot portar a que no comprenguin què els succeeix ni per què se senten diferents i incompreses. A més, la indiferència institucional i social, basada en estereotips que les consideren privilegiades, pot derivar en problemes de salut física i mental des d'edats primerenques.

Tradicionalment, s'ha associat l'alta capacitat a l'èxit acadèmic. No obstant això, és crucial entendre que aquestes persones viuen les seves emocions de forma intensa, cosa que fa necessari un diagnòstic complet que els permeti també aprendre a gestionar les seves emocions.