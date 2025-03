Avís urgent de BBVA als que usen targeta: fes això ràpid, et salvarà la vida

Si alguna vegada et trobes en la situació que un caixer automàtic de BBVA reté la teva targeta, és fonamental mantenir la calma. I és que has d'actuar de manera adequada per resoldre el problema sense contratemps.

Aquí, t'oferim una guia senzilla i pràctica sobre com procedir en aquests casos. També per què no has de témer per la seguretat de la teva targeta i quins consells addicionals proporciona BBVA per a aquestes situacions.

Per què el caixer reté la teva targeta? BBVA t'ajuda a resoldre el problema

Hi ha diverses raons per les quals un caixer automàtic pot quedar-se amb la teva targeta. Si introdueixes el codi PIN incorrectament diverses vegades, el sistema pot retenir la targeta per motius de seguretat.

Si la targeta ha expirat o ha estat bloquejada prèviament, el caixer pot retenir-la. Fallades en el sistema o interrupcions elèctriques poden provocar la retenció de la targeta. Si, després de completar una transacció, no retires la targeta en uns 40 segons, el caixer la retindrà com a mesura de seguretat.

Passos a seguir si la teva targeta és retinguda: fes cas a BBVA

Mantén la calma i no et retiris del caixer. És important esperar uns minuts per verificar si el caixer torna la targeta automàticament. Contacta immediatament amb BBVA:

Durant l'horari d'oficina: Si la sucursal està oberta, entra i comunica la situació al personal. Després de verificar la teva identitat i confirmar que la targeta no té bloquejos, te la tornaran. Si la retenció es deu a la caducitat de la targeta, es gestionarà l'emissió d'una nova.

Fora de l'horari d'oficina: Truca al servei d'atenció al client de BBVA, disponible les 24 hores. Els números de contacte solen estar visibles en el mateix caixer. En comunicar-te, proporciona detalls com el número de targeta i la ubicació del caixer.

Bloqueja la targeta si és necessari: Si no és possible recuperar la targeta immediatament, sol·licita el seu bloqueig per evitar usos no autoritzats. BBVA pot guiar-te en aquest procés i en l'emissió d'una nova targeta.

Has de preocupar-te pel robatori de la teva targeta?

Quan un caixer reté la teva targeta, especialment dins d'una sucursal bancària, les possibilitats que sigui robada són mínimes. Aquestes mesures de seguretat estan dissenyades per protegir-te. No obstant això, sempre és recomanable informar al banc el més aviat possible per prendre les precaucions necessàries.